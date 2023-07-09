На Донбассе продолжаются тяжелые бои, за сутки произошло 27 столкновений с врагом – Генштаб

В Украине тяжелые бои продолжаются на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском направлениях, где российские оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия. В течение суток произошло 27 боевых столкновений. На Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется.

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Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на 18:00 воскресенья, 9 июля (501-е сутки полномасштабного вторжения). Последние данные о событиях на фронте были опубликованы на Facebook-странице ведомства.

В течение суток враг нанес 27 авиационных ударов, совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. "К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура", – написали в ГШ.

Там предупредили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных вражеских группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях захватчики в течение суток совершили минометные и артиллерийские обстрелы около 10 населенных пунктов. В частности, это Винторовка, Искрисковщина, Яструбино Сумской области и Уды, Ветеринарное, Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении защитники Украины стойко удерживают оборону. Противник нанес авиационные удары в районах Колодезного и Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Двуречное, Купянск и Кисловка.

На Лиманском направлении в течение суток оккупанты вели штурмовые действия и пытались вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе западнее Спорного Донецкой области. Удачи враг не имел. Нанес авиационные удары в районах Новосадового, Ивановки, Серебрянского лесничества и Спорного. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Спорное, Берестовое, Веселое Донецкой области.

На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки оккупантов в районе населенного пункта Дубово-Василовка. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александро-Шультино и Северное. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Марково, Богдановка, Хромово, Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки. ВС РФ совершили артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. Речь идет в том числе о Новокалиново, Ласточкино, Авдеевке, Северном, Первомайске, Невельском Донецкой области.

На Марьинском направлении под вражеским огнем артиллерии украинские воины отбили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Авиационный удар захватчики нанесли в районе Красногоровки. Зафиксированы вражеские обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Максимилиановка, Елизаветовка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов. Это, в частности, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты сосредоточивают основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Вражеские авиационные удары произошли в районах Ровнополя и Новоданиловки на Запорожье и Казацкого на Херсонщине. Артиллерийский огонь российские войска открывали по районам более 20 населенных пунктов. Среди них Темировка, Новодаровка, Червоное, Гуляйполе, Зализничное, Орехов Запорожской области, Берислав, Веселое, Антоновка, Белозерка Херсонской области и город Херсон. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла один удар по району сосредоточения личного состава ВС РФ.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два артиллерийских средства на огневых позициях и две радиоэлектронной станции борьбы российских захватчиков.

В Генштабе добавили, что принудительная паспортизация граждан Украины продолжается. Так, в городе Старобельск Луганской области российские оккупанты выдали карточки "резидентов РФ" со сроком действия три месяца всем работникам местной многопрофильной больницы, не получившим российский паспорт. При этом украинцам угрожают, что в случае неполучения в этот срок российских документов их депортируют со временно оккупированной территории с конфискацией жилья.

Как писал OBOZREVATEL, 9 июля стало известно, что Польша передала Украине около десятка вертолетов Ми-24. Это произошло тайно, так как официальная Варшава не сообщала о соответствующих поставках.

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