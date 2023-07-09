Польша тайно передала Украине вертолеты Ми-24: в WSJ узнали детали

Польша недавно передала Украине около десятка вертолетов Ми-24. Официально Варшава не сообщала о соответствующих поставках.

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Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с этим вопросом. В то же время, в статье отмечается, что воздушный флот Украины остается небольшим по сравнению с российским.

Кроме того, в украинских воздушных судах менее совершенны системы наведения и защиты.

При этом Украина ограниченно использует авиацию, чтобы не потерять самолеты, говорится в материале.

Ми-24 – советский ударный вертолет, который был основным на вооружении стран соцлагеря. Концепция Ми-24 предполагала тесное взаимодействие с бронетанковыми и пехотными частями. Стал одним из символов войны в Афганистане. Сегодня находится на вооружении ряда государств, в том числе Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее стало известно, что Чехия передаст Украине дополнительные ударные вертолеты. На вооружении чешской армии находится около 40 вертолетов, из которых 30 – советского и российского производства серии Ми.

– Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Украина не получит западные истребители во время своего контрнаступления. Необходимо время, чтобы подготовить летчиков и технический персонал, а также наладить логистику.

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