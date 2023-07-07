Чехия передаст Украине боевые вертолеты, боеприпасы и авиасимуляторы для учений пилотов на F-16

Чехия передаст Украине дополнительные ударные вертолеты и сотню тысяч крупнокалиберных боеприпасов. Также это государство поможет с подготовкой пилотов: Украина получит авиасимулятор для проведения учений.

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Об этом объявил премьер-министр Чехии Петр Фиал во время брифинга в Праге. Его заявление цитируют чешские СМИ.

"Сегодня я подтвердил господину президенту [Владимиру Зеленскому], что Чехия передаст штурмовые вертолеты, в последующие месяцы еще 100 000 боеприпасов для крупнокалиберного оружия", – сказал Фиала.

В то же время, он добавил, что Чехия также поможет с подготовкой пилотов и подарит тренажеры, которые позволят обучаться на F-16 непосредственно в Украине.

"Должен отметить, что вызывает восхищение то, как мужественно Украина защищается от варварского нападения России, и я рад, что мужественной защите, успешной обороне помогают и наши поставки военной помощи", – подчеркнул глава правительства Чехии.

Он добавил, что после начала полномасштабного вторжения РФ Чехия передала Украине около 700 единиц тяжелой техники и более четырех миллионов боеприпасов Украине.

Известно, что на вооружении чешской армии находится около 40 вертолетов, из которых 30 – советского и российского производства серии Ми. Армия имеет несколько машин Ми-8 и Ми-17, их эксплуатация завершится через несколько лет. Чешская армия также располагает 15 модернизированными вертолетами Ми-171Ш и может их эксплуатировать до 2035 года.

Напомним, накануне вечером президент Зеленский прибыл в Чехию с рабочим визитом. Глава государства 6 июля рассказал, что проведет предметные переговоры с президентом Петром Павелом, премьер-министром Петром Фиалой, главами Сената и Палаты депутатов парламента Милошем Выстрчилом и Маркетой Пекаревой Адамовой.

Также он должен встретиться с членами правительства, парламента, представителями СМИ.

"В центре внимания – оборонная поддержка, европейская и евроатлантическая интеграция Украины и Вильнюсский саммит НАТО, ситуация вокруг ЗАЭС, реализация формулы мира, восстановление", – сообщил Зеленский.