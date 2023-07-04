В НАТО заявили, что Украина не получит западные истребители во время контрнаступления, и оценили шансы ВСУ одержать победу в войне

Современные боевые истребители в течение этого контрнаступления Украине передать не получится. Необходимо время на то, чтобы подготовить летчиков и технический персонал, а также наладить логистику.

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В то же время Силы обороны Украины имеют другие преимущества, а также более сильную мотивацию, чем российская оккупационная армия. Соответствующее заявление сделал глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр в интервью радиостанции LBC.

Он подчеркнул, что вопрос передачи ВСУ западных военных самолетов "не будет решен в краткосрочной перспективе".

"Дискуссия об истребителях является важной, но она не будет решена в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления. Подготовка пилотов, подготовка технического персонала, обеспечение логистики, которая сможет поддерживать эти самолеты, не будут доступны до начала этого контрнаступления", – объяснил топ-чиновник Альянса.

Он сказал, что это "важно и понятно", что Украина просит истребители у Запада, но "мы не должны смешивать это с обсуждением контрнаступления сейчас".

Отвечая на вопрос, считает ли он, что Украина может выиграть войну против России без истребителей, Бауэр заявил: "Я думаю, что Украина имеет преимущество, потому что у нее есть западные системы вооружения, она имеет лучшую подготовку и, что очень важно, гораздо более высокий моральный дух и мотивацию".

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что современные истребители критически нужны для освобождения всех украинских территорий.

– В Госдепе США говорили, что на передачу F-16 уйдут месяцы, поскольку необходимо урегулировать механизмы доставки.

– Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 3 июля отметил: одна из стран-партнеров обещала начать обучение украинских пилотов на F-16 еще в прошлом месяце, однако пока что этого так и не произошло. Причиной задержки – ошибка в расчетах.

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