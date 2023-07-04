Учения украинских пилотов на F-16 еще не начались: Дмитрий Кулеба назвал причину

Одна из стран-партнеров обещала Украине начать обучение украинских воинов на современных западных истребителях F-16 еще в прошлом месяце, однако пока что этого так и не произошло. Причиной задержки стала ошибка в расчетах.

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Такое заявление в эфире телемарафона в понедельник, 3 июля, сделал глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что из-за этой ошибки график обучения украинских военных, а также график возможной передачи ВСУ F-16 начнет сдвигаться.

Кулеба заявил, что был уверен в том, что Киев получит самолеты в первые месяцы 2024 года, учитывая, что обучение должно было начаться в июне.

"Было обещание начать обучение в июне от одной из стран, теперь они говорят, что продолжают подготовку к началу обучения, ошиблись в расчетах, им надо больше времени. Но у нас времени нет, поэтому мы максимально все ускоряем", – подытожил он.

Министр добавил, что сам процесс очень сложный – обучение летчиков и инженеров, подготовка инфраструктуры, принятие необходимых правовых решений для передачи самолетов.

"В июне тренировки не начались. Это означает, что график начинает сдвигаться. Мы сейчас работаем со всеми причастными сторонами, со всеми странами, которые участвуют в авиационной коалиции, чтобы максимально ускорить этот процесс", – отметил он.

Накануне президент Владимир Зеленский упрекнул союзников, которые затягивают с началом обучения украинских летчиков на F-16. По его словам, до сих пор не создан график тренировочных миссий.

Президент отметил, что ему неизвестна причина затягивания старта тренировок.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 26 июня в Дании объявили о начале обучения украинских пилотов на F-16. Кроме того, там решили на два года раньше, уже к 2025-му, перейти на новые истребители F-35.

– По данным Politico, Украина может получить первые самолеты F-16 уже в начале 2024 года, но пока вопрос о сроках поставок остается открытым.

– Ранее Зеленский заявил, что до саммита НАТО в Вильнюсе Украина стремится показать результаты на поле боя, однако цена каждого освобожденного километра измеряется жизнями наших военных.