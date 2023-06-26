Дания начала обучение украинских пилотов на истребителях F-16: подробности

В понедельник, 26 июня, правительство Дании объявило о начале обучения украинских пилотов на самолетах F-16. В то же время, в Дании изменили запланированные сроки замены старых американских истребителей в их авиапарке.

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Об этом сообщает издание AP. По новым планам, переход на новые истребители F-35 будет происходить на два года быстрее, чем планировалось ранее. А именно к 2025 году вместо ранее запланированного 2027 года отметил исполняющий обязанности министра обороны Троэлс Лунд Поульсен.

"Мы также рассмотрим, стоит ли делать конкретные пожертвования Украине датских истребителей F-16 и сколько их должно быть", – сказал он.

Отмечается, что украинские пилоты должны пройти длительный период обучения сроком от шести до восьми месяцев перед тем, как эти самолеты Дания, вероятно, передаст в пользование Украине.

"Это не значит, что вы не можете принять решение заранее. Но (самолеты F-16. – Ред.) будут в Дании до 2024 года", – отметил Лунд Поульсен.

Напомним, Украина может получить первые самолеты F-16 от Запада уже в начале 2024 года. Однако вопрос окончательно не решен, так что точные даты поставок пока остаются неясными.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет давить на союзников в вопросе предоставления F-16. Он ожидает, что обучение украинских летчиков на этих истребителях начнется в августе. По его словам, процесс тормозят "бюрократические моменты", которые он "не может и не желает понимать".

По данным Politico, Запад рассматривает Румынию как место тренировки украинских лётчиков на F-16. Учеба может взять на себя производитель этих самолетов Lockheed Martin.