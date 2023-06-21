Запад рассматривает Румынию как возможное место для обучения украинских пилотов F-16 – Politico

Коалиция западных стран рассматривает Румынию как одно из возможных государств для обучения украинских пилотов полетам на истребителях F-16. Учения может провести компания Lockheed Martin, которая занимается производством F-16.

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Об этом пишет издание Politico с ссылкой слова трех человек, знакомых с обсуждением этого вопроса. По мнению журналистов, это указывает на то, что страны НАТО приближаются к запуску программы, в рамках которой Украина может получить истребители.

"Румыния является одним из мест, которые коалиция рассматривает для проведения учений", — на условиях анонимности сказал западный чиновник.

По словам действующих и бывших представителей Пентагона, группа работает над заключением контракта на проведение тренировочных полетов на полигоне в Румынии. Они добавили, что вполне вероятно, что Lockheed Martin, которая производит F-16, займется проведением обучения.

Как говорится в материале, Нидерланды и Дания возглавляют международные усилия по обучению украинских пилотов на современных истребителях, но партнеры еще не решили, какие страны предоставят самолеты, необходимые для тренировок.

При этом сказано, что европейские чиновники не стали ни подтверждать, ни опровергать, что предложение об обучении украинских пилотов в Румынии обсуждается. Представитель министерства обороны Нидерландов сказал лишь, что партнеры работают над созданием учебного центра F-16 в Восточной Европе

Представитель Lockheed указал, что фирма готова обучать украинских пилотов для полетов и обслуживания F-16, как только западные страны согласятся прислать их.

"Поставка F16 сейчас не обсуждается. Мы очень усердно работаем, чтобы как можно скорее начать обучение F-16 пилотов", — сказал представитель компании.

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что такие учения уже могут начаться этим летом.

"За последние несколько недель у меня было несколько возможностей обсудить с моими коллегами возможные модели обучения украинских пилотов и вспомогательного персонала для самолетов F-16. Я очень рад видеть, что коалиция, занимающаяся подготовкой пилотов и персонала, постоянно расширяется. Это будет важный стратегический шаг в долгосрочной перспективе", — сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель Госдепартамента Стэн Браун заявил, что любая возможная передача истребителей F-16 Украине – то ли из США, то ли от других партнеров – займет месяцы. Это время потребуется для урегулирования механизмов их доставки в нашу страну.