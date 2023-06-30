'Другого пути нет': Залужный объяснил, почему Украине критически нужны истребители, и рассказал о контактах с Милли

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что современные истребители критически нужны украинской армии для освобождения всех своих территорий. При этом он подчеркнул, что речь не идет о сотнях самолетов.

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По его словам, украинские самолеты пока не могут конкурировать с российскими истребителями типа Су-35. Об этом Залужный рассказал в интервью The Washington Post.

По его словам, более современный российский истребитель Су-35 имеет гораздо более совершенные радары и ракетную дальность, поэтому старые украинские самолеты не могут конкурировать с ними. В результате войска на земле легко становятся мишенью.

В то же время Залужный подчеркнул, что Воздушным силам ВСУ нужно очень ограниченное количество современных истребителей, чтобы превзойти врага в воздухе.

"Никто не говорит, что завтра мы должны перевооружиться и получить 120 самолетов. Мне не нужно 120 самолетов. Я не собираюсь угрожать всему миру. Достаточно будет очень ограниченного количества. Но они нужны. Потому что другого пути нет. Потому что противник использует другое поколение авиации. Это как если бы мы сейчас пошли в наступление с луками и стрелами, и все сказали бы: "Ты что, спятил?" – объяснил Залужный.

Также он отметил, что рассказывает о вопросах, которые его беспокоят, главе Объединенного комитета начальников штабов США Марку Милли. Залужный сказал, что он высказывает свои опасения Милли, которым он глубоко восхищается и которого считает своим другом, несколько раз в неделю в беседах, которые могут длиться часами.

"Он полностью их разделяет. И я думаю, что он может помочь мне избавиться от этих забот", – заявил Залужный, добавив, что сказал Милли, сколько еще артиллерийских снарядов ему нужно в месяц.

В этих разговорах Залужный откровенно говорит о последствиях. Главнокомандующий ВСУ находится на постоянной связи с Милли.

"У нас есть договоренность: 24/7 мы на связи. Так что иногда я могу позвонить и сказать: "Если я не получу 100 тыс. снарядов в неделю, 1000 человек погибнет". Встаньте на мое место", – объяснил Залужный.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил: его "бесят" жалобы на то, что долгожданное контрнаступление ВСУ якобы началось медленнее, чем ожидалось. Генерал сказал, что нашим воинам нужно больше каждого вида оружия, снарядов, а также современные западные истребители.

Напомним, 28 июня главнокомандующий ВСУ сообщал, что провел переговоры о ситуации в Украине с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. Залужный заявил коллеге, что Силам обороны удалось перехватить стратегическую инициативу на передовой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Госдепе США ранее заявили, что на передачу F-16 Украине уйдут месяцы, поскольку необходимо урегулировать механизмы доставки.

– Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет давить на союзников в вопросе предоставления F-16. Он ожидает, что обучение украинских летчиков на этих истребителях начнется в августе. По его словам, процесс тормозят "бюрократические моменты", которые он "не может и не хочет понимать".

– По данным Politico, Запад рассматривает Румынию как возможное место тренировки украинских летчиков на F-16. Обучение может взять на себя производитель этих самолетов Lockheed Martin.