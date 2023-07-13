Бойцы ССО уничтожили группу оккупантов на одном из островов Днепра: видео спецоперации

Силы специальных операций представили кадры, демонстрирующие боевые действия украинских защитников в районе одного из островов на реке Днепр. В процессе боевых действий было нейтрализовано пять российских оккупантов.

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Об этом в четверг, 13 июля сообщило Командование Сил специальных операций ВС Украины в Facebook. Работу штурмовой группы закончили операторы FPV дронов.

ССО отметили, что во время проведения миссии аэроразведки на одном из островов реки Днепр они обнаружили позиции россиян, а также нашли неизвестный предмет, который существенно затруднял работу дрона.

Военные приняли решение отправиться в указанный район с целью устранить вражеские силы и взять под свой контроль остров.

Работу штурмовой группы закончили операторы FPV дронов.

В результате операции уничтожена 1 лодка противника и 1 поврежден. Кроме того, обезврежены 5 оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники из 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха жестко остановили попытку прорыва оккупантов на фронте. В результате была уничтожена вся вражеская наступательная техника – девять БМП – вместе с личным составом.

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