"Россияне ежедневно несут потери": в ВСУ рассказали о ситуации на левобережье Днепра

Российские оккупанты ежедневно несут потери на левобережье Днепра. Речь идет о 20-90 россиянах, которые благодаря работе ВСУ "идут по курсу русского военного корабля".

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Об этом на брифинге в "Медиацентре Украина – Укринформ" рассказала руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Она отметила, что иногда продвижение украинских войск может выглядеть незначительно, но общая совокупность успехов Сил обороны достаточно убедительна (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Гуменюк объяснила, что о территориальных достижениях Сил обороны могут сообщать не всегда, поскольку это требует закрепления и обеспечения безопасности тех, кто в этом задействован.

"Поэтому не каждый день военные могут сообщать такие новости. Но если все эти успехи сложить вместе, то сводки выглядят достаточно убедительно", – отметила Гуменюк.

Кроме живой силы, по ее словам, оккупанты также несут потери в лодках, которые они ранее отобрали у населения на левобережье и обустроили под диверсионно-разведывательные группы.

Напомним: ранее Гуменюк сообщила, что в течение суток 13 июля подразделения Сил обороны уничтожили три диверсионно-разведывательных группы врага в устье Днепра. Благодаря результативной работе украинских бойцов были ликвидированы 11 российских оккупантов и три их лодки.

По словам руководительницы объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, россияне время от времени пытаются маневрировать вокруг островов в русле Днепра, которые последние несколько месяцев были "серой территорией". Таким образом, оккупанты собирают информацию о движении Сил обороны и пытаются ротировать свой личный состав.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– россияне на оккупированной территории Херсонщины пытаются восстановить первую линию обороны, смытую наводнением после подрыва россиянами Каховской ГЭС, и подтянуть огневые позиции ближе к берегу Днепра. Силы обороны Украины мешают планам противника, уничтожают его военную технику и живую силу;

– в Минобороны Украины объяснили причины замедления темпа контрнаступательной операции Силы обороны. Это происходит прежде всего из-за тотального минирования территории, с которой невозможно бороться быстрее в связи с техническими моментами.