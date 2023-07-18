У врага много ресурсов: Маляр объяснила, что замедляет контрнаступление ВСУ

В Министерстве обороны Украины объяснили причины замедления темпа контрнаступательной операции Силы обороны. Это происходит прежде всего из-за тотального заминирования территории, с которой невозможно бороться быстрее в связи с техническими моментами.

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Об этом в эфире национального телемарафона рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, оккупанты всегда понимали, что наступление Сил обороны рано или поздно начнется, поэтому готовились и укреплялись. В настоящее время враг также имеет преимущество в количестве вооружений и людей.

"РФ готовилась к такой войне 30 лет, ресурсов у них много, они могут себе это позволить. Надо понимать, что наши войска прорываются через заминированные участки и мощное сопротивление противника, это замедляет", – отметила Маляр.

В то же время представитель Минобороны отметила, что Силы обороны уменьшают оборонный потенциал захватчиков.

"Украина не будет иметь больше людей, чем РФ, разминировать быстрее невозможно, есть технические особенности и правила", – пояснила Маляр.

Напомним: в британской разведке сообщили, что Силы обороны Украины и в то же время войска РФ за прошедшую неделю достигли незначительных продвижений на фронте. Украинские воины, продолжая контрнаступательные действия, отразили атаки оккупантов на юге.

По данным разведки Британии, Силы обороны Украины на юге продолжают наступать по меньшей мере по двум направлениям, но "вряд ли уже прорвали основные оборонные линии РФ. В то же время, на этом участке фронта агрессор, вероятно, ввел режим нормирования снарядов для артиллерии, пытаясь сохранить свою критическую способность ведения огня косвенным наведением.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сообщил, что Силы обороны продолжают выполнять задачи на восточном направлении. Украинские защитники препятствуют попыткам врага ввести в бой резервы;

– в аналитике DeepState говорится, что украинские военнослужащие на Бахмутском направлении имеют частичный успех. Тяжелая ситуация сохраняется в Серебрянском лесничестве. В районе Торского враг сосредотачивает резервы для дальнейших штурмовых действий.