ВСУ продвигаются под Бахмутом, на Сватовском направлении идут ожесточенные бои – DeepState
Украинские военнослужащие на Бахмутском направлении имеют частичный успех. Южнее Бахмута артиллерия защитников страны продолжает преуспевать.
В то же время на Сватовском направлении атакуют российские оккупанты и имеют частичный успех к югу от Масютовки. Об этом говорится в аналитике DeepState.
Захватчики также продолжают давление в сторону Купянска и проводят штурмовые действия в районе Новоселовского. В результате тяжелых боев к западу от Кармазиновки у противника появилась посадка-плацдарм, кроме того, ситуация в данном районе требует дополнительного уточнения.
Тяжелая ситуация сохраняется в Серебрянском лесничестве. В районе Торского враг сосредотачивает резервы для дальнейших штурмовых действий.
На Бахмутском направлении продолжаются бои в окрестностях Клещиевки и возле Орехово-Василевки. Силы обороны имеют частичный успех. Южнее Бахмута украинская артиллерия продолжает преуспевать.
Аналитики констатируют, что на Сватовском отрезке наблюдается очень тяжелая ситуация. Еще с начала года враг довел там численность личного состава до более 110 тыс. человек. Также враг применяет на этом участке фронта огромное количество артиллерии и задействует заключенных для изматывания украинской обороны.
Напомним, украинские военнослужащие удерживают инициативу на Бахмутском направлении и проводят штурмовые действия. Враг, в свою очередь, пытается контратаковать и увеличивает количество артиллерийских и авиационных обстрелов.
Ранее сообщалось, что оккупанты активизировали наступление на Купянском направлении для того, чтобы отвлечь внимание Сил обороны Украины и оттянуть туда наши силы. Это произошло потому, что враг запаниковал после успехов украинских воинов на Бахмутском направлении.
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