Войска РФ стягивают резервы в Бахмут: Череватый рассказал о ходе боев. Карта

Украинские военнослужащие удерживают инициативу на Бахмутском направлении и проводят штурмовые действия. Враг, в свою очередь, пытается контратаковать и увеличивает количество артиллерийских и авиационных обстрелов.

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Также российские оккупанты стягивают резервы в Бахмут в надежде удержать свои позиции. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, российская оккупационная армия интенсивно обстреливает украинских военных из артиллерии и авиации. Несмотря на попытки захватчиков контратаковать, инициатива на поле боя остается за украинскими защитниками.

"Силы обороны удерживают инициативу, проводят штурмовые действия, выдавливают врага. Враг пытается контратаковать, усиленно наносит артиллерийские и авиационные удары, но успех и инициатива остаются за украинской стороной", – сказал Череватый.

В ВСУ отметили, что российские войска продолжают стягивать резервы в Бахмут в надежде удержать захваченные позиции. Однако украинские войска следят за действиями врага и наносят огневое поражение по позициям россиян.

"Враг больше всего хочет сохранить свои позиции под Бахмутом и сам Бахмут. Он стягивает туда постоянно свои резервы, пытается иногда контратаковать. Мы наблюдаем за этой тенденцией, мы постоянно поражаем врага огнем, гасим эти попытки контратаковать. За последнее время у врага успеха в контратаках не было", – отметил Череватый.

Также Череватый сообщил, что за сутки ВСУ обезвредили на востоке страны сотни оккупантов, а также уничтожили различную боевую технику врага.

"В нашей операционной зоне за сутки было нанесено больше 1150 артиллерийских ударов разными типами минометов, ствольной артиллерией, РСЗО. Произошло 15 боевых столкновений, в ходе которых 121 оккупант был уничтожен, 256 получили ранения. Уничтожено 4 танка, 2 самоходные артиллерийские установки, 4 БМП, два миномета, в том числе 240-мм миномет "Тюльпан", два БПЛА типа "Орлан-10", два дрона-камикадзе "Куб" и 5 единиц автомобильной вражеской техники", – заявил Череватый.

Напомним, на Бахмутское направление российские оккупационные войска стягивают различные группировки войск. Сдержать продвижение украинских защитников оккупанты пытались в том числе с помощью кадыровцев. Впрочем, военные преступники из Чечни не показали никаких результатов, однако понесли огромные потери.

Ранее руководство армии страны-агрессора России решило усилить свои войска на Бахмутском направлении. В РФ заявили о перебрасывании кадыровцев на этот участок фронта.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины продолжают давить на российских оккупантов с южного и северного флангов на Бахмутском направлении. Продолжаются тяжелые бои, за сутки 15 июля произошло 15 боестолкновений, в ходе которых захватчики потеряли убитыми и ранеными более 200 человек, также украинские воины пополнили обменный фонд.