Череватый: кадыровцы – это о маркетинге, они не дают больших результатов под Бахмутом

На Бахмутское направление российские оккупационные войска стягивают различные группировки войск. Сдержать продвижение украинских защитников оккупанты пытались, в том числе, с помощью кадыровцев.

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Впрочем, военные преступники из Чечни не показали никаких результатов, однако понесли огромные потери. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

По его словам, небольшая группировка кадыровцев остается в районе населенного пункта Клещиевка к югу от Бахмута. При этом Череватый подчеркнул, что кадыровцы – это маркетинг страны-агрессора РФ.

"В районе Клещиевки есть их небольшие подразделения (кадыровцев, – ред.) до роты. Но кадыровцы это больше про маркетинг, чем про военное дело. Миллиарды, которые были вложены в режим Кадырова, он вынужден отрабатывать и показывать, как он пытается своему хозяину отблагодарить. Но как военная единица они не показывают больших результатов", – заявил Череватый.

Также в ВСУ отметили, что огромные потери личного состава заставляют россиян перебрасывать под Бахмут разные войска. Сейчас там находится подразделение армейского резерва "Барс", подразделение "Шторм-Z", а также подразделения спецназа и воздушно-десантных войск РФ.

"Постоянные потери вынуждают их стягивать очень сегментированную группировку. Очень много разнотипных войск они тянут, в том числе, дошла очередь и до кадыровцев", – сказал Череватый.

Напомним, пленные российские оккупанты рассказали, чем на самом деле занимаются на войне против Украины кадыровцы из отряда "Ахмат". Этих бойцов, которые заслужили славу "TikTok-войск", используют как заградительные отряды.

Ранее руководство армии страны-агрессора России решило усилить свои войска на Бахмутском направлении. В РФ заявили о перебрасывании кадыровцев на этот участок фронта.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины продолжают давить на российских оккупантов с южного и северного флангов на Бахмутском направлении. Продолжаются тяжелые бои, за сутки 15 июля произошло 15 боестолкновений, в ходе которых захватчики потеряли убитыми и ранеными более 200 человек, также украинские воины пополнили обменный фонд.