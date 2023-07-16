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Череватый: кадыровцы – это о маркетинге, они не дают больших результатов под Бахмутом

Алексей Лютиков
War
2 минуты
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Череватый: кадыровцы – это о маркетинге, они не дают больших результатов под Бахмутом

На Бахмутское направление российские оккупационные войска стягивают различные группировки войск. Сдержать продвижение украинских защитников оккупанты пытались, в том числе, с помощью кадыровцев.

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Впрочем, военные преступники из Чечни не показали никаких результатов, однако понесли огромные потери. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

По его словам, небольшая группировка кадыровцев остается в районе населенного пункта Клещиевка к югу от Бахмута. При этом Череватый подчеркнул, что кадыровцы – это маркетинг страны-агрессора РФ.

"В районе Клещиевки есть их небольшие подразделения (кадыровцев, – ред.) до роты. Но кадыровцы это больше про маркетинг, чем про военное дело. Миллиарды, которые были вложены в режим Кадырова, он вынужден отрабатывать и показывать, как он пытается своему хозяину отблагодарить. Но как военная единица они не показывают больших результатов", – заявил Череватый.

Также в ВСУ отметили, что огромные потери личного состава заставляют россиян перебрасывать под Бахмут разные войска. Сейчас там находится подразделение армейского резерва "Барс", подразделение "Шторм-Z", а также подразделения спецназа и воздушно-десантных войск РФ.

"Постоянные потери вынуждают их стягивать очень сегментированную группировку. Очень много разнотипных войск они тянут, в том числе, дошла очередь и до кадыровцев", – сказал Череватый.

Череватый: кадыровцы – это о маркетинге, они не дают больших результатов под Бахмутом

Напомним, пленные российские оккупанты рассказали, чем на самом деле занимаются на войне против Украины кадыровцы из отряда "Ахмат". Этих бойцов, которые заслужили славу "TikTok-войск", используют как заградительные отряды.

Ранее руководство армии страны-агрессора России решило усилить свои войска на Бахмутском направлении. В РФ заявили о перебрасывании кадыровцев на этот участок фронта.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины продолжают давить на российских оккупантов с южного и северного флангов на Бахмутском направлении. Продолжаются тяжелые бои, за сутки 15 июля произошло 15 боестолкновений, в ходе которых захватчики потеряли убитыми и ранеными более 200 человек, также украинские воины пополнили обменный фонд.

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