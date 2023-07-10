'Едут умирать?' В РФ заявили о перебрасывании кадыровцев на Бахмутское направление

Руководство армии страны-агрессора России решило усилить свои войска на Бахмутском направлении. В РФ заявили о перебрасывании кадыровцев на этот участок фронта.

Видео дня

Видео с транспортировкой вражеских групп опубликовал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, на кадрах показаны окрестности Клещеевки (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня поинтересовался у моего дорогого брата Апты Алаудинова, как дела в населенном пункте Клещеевка, про который так часто говорили в последние дни и вокруг которого нагнетают обстановку украинские ципсо. Апты Аронович тут же прислал видео и сопроводил сообщением: "Как раз еду оттуда, проверив несение службы нашими бойцами. Противник однозначно получит по зубам!" Потому и не суются, Апты Аронович, зубы берегут!" – выдал Кадыров.

Он заявил, что военные преступники якобы передвигаются по окрестностям Клещеевки.

"С генералом на борту водитель ведет боевую машину уверенно и очень спокойно. УкроНАТО больше в интернете воюют за Клещеевку, чем на земле", – цинично заявил главный тиктокер РФ.

В конце он добавил, что спецназ "Ахмат" под командованием Апты Алаудинова переброшен командованием спецоперации на Бахмутское направление, назвав данный участок фронта сложным.

"Такая рокировка говорит о доверии Генштаба и высокой боеспособности подразделения", – сказал Кадыров.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в конце мая защитники из 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" провели успешный штурм российской позиции на Бахмутском направлении. Это позволило украинским воинам продвинуться в направлении села Клещеевка к югу от Бахмута.