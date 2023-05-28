'Айдар' занял позицию РФ под оккупированной Клещеевкой и уничтожил танк врага

Защитники из 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" провели успешный штурм российской позиции на Бахмутском направлении. Это позволило украинским воинам продвинуться в направлении села Клещеевка к югу от Бахмута.

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В ходе боя украинские штурмовики также уничтожили российский танк, прибывший на помощь захватчикам. Видео боя появилось в Telegram-канале "Говорят Снайпер".

"Очередной успешный штурм от 24 ОШБ "Айдар" с уничтожением вражеского танка, пытавшегося "отработать" наши штурмовые группы", – говорится в сообщении.

Авторы канала не уточнили, где именно произошло боестолкновение. Однако аналитики, проанализировав кадры и сопоставив их с картами, пришли к выводу, что бой произошел между селами Ивановское и Клещиевка.

Последний из этих двух населенных пунктов, расположенный в 5 км к югу от Бахмута, Силы обороны потеряли в январе текущего года.

В портале "Милитарный" напомнили, что Клещеевка прикрывала подступы к Бахмуту и к трассе со стороны Константиновки, по которой происходили поставки для украинского гарнизона.

Напомним, накануне в Восточной группировке войск заявили, что ВСУ продвинулись на 350-400 м во время контратак в районе Бахмута.

Кроме того, удалось ликвидировать 54 оккупантов, 84 получили ранения. Кроме того, уничтожены РСЗО "Град", три пушки, 3 БПЛА, самоходный миномет 2С4 "Тюльпан", а также два полевых склада с боеприпасами.

В настоящее время, отмечают в ВСУ, наблюдается снижение активности врага на Бахмутском направлении. Оно может быть связано как с определенными ротационными процессами вражеских подразделений, так и с большими потерями, понесенными захватчиками за время многомесячного штурма Бахмута.