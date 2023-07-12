'Приходят все наряженные': пленные оккупанты рассказали, чем на самом деле занимаются кадыровцы из 'Ахмата'. Видео

Пленные российские оккупанты рассказали, чем на самом деле занимаются на войне против Украины кадыровцы из отряда "Ахмат". Этих бойцов, которые заслужили славу "TikTok-войск", используют как заградительные отряды.

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В задачу кадыровцев входит сдерживание отступающих россиян и мобилизованных жителей оккупированного Донбасса. Соответствующие рассказы военных РФ публикует международное разведывательное сообщество InformNapalm (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Рассказывали мне: копают они окопы, а в 30 метрах от них сзади копают кадыровцы окопы. Говорят: чтобы вы не побежали назад. Если вы побежите, у нас приказ вас трехсотить (ранить – Ред.)", – сказал один из пленных.

Боевики из "Ахмата", говорят оккупанты, экипированы лучше всех на поле боя, но в случае опасности бегут быстрее всех остальных. Увидеть их в основном можно не на передовой, а на давно захваченных РФ территориях.

"Приходят все такие наряженные, у них и автоматы с прицелами, с глушителями, очки, наушники, супер-каски", "На линии разграничения не видел, в Донецке их много. Красивые, нарядные, бородатые – в барбершопы видать ходят", "Они как-будто только из салона выходят, где их отмыли и накрасили, грудь колесом", – так описывают личную армию Рамзана Кадырова.

Оккупанты, попавшие в плен к ВСУ, признались, что им смешно смотреть видео, на которых кадыровцы толпами красуются снаряжением и стреляют в воздух. Все военнослужащие страны-агрессора, а также жители оккупированных территорий не воспринимают их иначе как "TikTok-воинов".

Как сообщал OBOZREVATEL, руководство армии страны-агрессора России решило усилить свои войска на Бахмутском направлении. В РФ заявили о перебрасывании кадыровцев на этот участок фронта.

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