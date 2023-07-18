Враг двинулся на отвлекающее Купянское направление из-за продвижения ВСУ под Бахмутом, но без успеха, – Маляр

Российские оккупанты активизировали наступление на Купянском направлении для того, чтобы отвлечь внимание Сил обороны Украины и оттянуть туда наши силы. Это произошло потому, что враг запаниковал после успехов украинских воинов на Бахмутском направлении.

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Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram. По ее словам, оккупанты используют такую тактику не впервые.

Чиновница объяснила, что после того, как ВСУ выгнали армию РФ под Киевом Кремль поставил своим военным задачу выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

"Только что мы перехватываем оперативную инициативу и начинаем продвигаться вперед, враг сразу активизируется на дополнительных направлениях, чтобы отвлечь и оттянуть наши силы туда. Собственно, сейчас то же происходит. Россияне запаниковали от нашего продвижения на Бахмутском направлении. Потому что оно, хоть и постепенное, но ежедневное и почти все господствующие высоты вокруг города мы заняли", – написала она.

Маляр подчеркнула, что враг двинулся на отвлекающее Купянское направление, как уже не раз делал, но безуспешно. Сейчас там идут бои.

Замминистра добавила, что штабы ВСУ "работают 24/7 и оперативно реагируют на ситуацию", а украинские воины мужественно преодолевают эти обстоятельства и уничтожают врага.

Как известно, 16 июля она заявила, что ситуация на востоке Украины несколько обострилась – оккупанты два дня подряд активно наступают на Купянском направлении на Харьковщине. Украинские защитники находятся в обороне. Идут упорные бои, положения сторон меняются динамически по несколько раз в сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Маляр отметила, что бойцы ВСУ заняли почти все господствующие высоты на северном и южном флангах Бахмута. Теперь оккупанты не могут не только полноценно передвигаться по городу, но и выйти из него.