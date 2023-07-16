Ситуация на востоке несколько обострилась: Маляр рассказала об ожесточенных боях

Ситуация на востоке Украины несколько обострилась. Оккупанты два дня подряд активно наступают на Купянском направлении на Харьковщине. Украинские защитники находятся в обороне. Идут ожесточенные бои, положения сторон меняются динамически по несколько раз в сутки.

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В то же время Силы обороны продвигаются вперед на Бахмутском направлении. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она рассказала, что на южном фланге вокруг Бахмута каждый день есть продвижение. На северном Вооруженные силы пытаются удержать занятые позиции, враг атакует.

"В самом Бахмуте мы обстреливаем врага, враг – нас", – информировала Маляр.

По ее словам, оккупанты также продолжают наступать на Авдеевском и Марьинском направлениях, но украинские воины эффективно их сдерживают. "Продолжаются горячие бои без изменения положений", – отметила чиновница.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, на 507-е сутки войны враг сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там украинские войска сошлись с врагом в 39 боях.

– Тем временем ВСУ продолжают атаковать противника на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах. Воины из артиллерии поражают вражеские цели и ведут контрбатарейную борьбу.

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