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Оккупанты действуют на пяти направлениях, за сутки произошло 39 столкновений – Генштаб

Марина Лисничук
War
4 минуты
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Оккупанты действуют на пяти направлениях, за сутки произошло 39 столкновений – Генштаб

На 507-е сутки полномасштабной войны против Украины войска страны-агрессора РФ и дальше сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Накануне там Силы обороны сошлись с врагом в 39 боевых столкновениях.

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Во время боев и огневых задач защитники поразили живую силу, технику и склады оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 16 июля.

Отмечается, что этой ночью РФ нанесла очередной удар зенитными управляемыми ракетами по Украине. А за прошедшие сутки захватчики атаковали нашу страну двумя иранскими БПЛА типа Shahed, которые были уничтожены, а еще двумя крылатыми ракетами Х-22 и двумя зенитными управляемыми ракетами. Кроме того, враг нанес 40 авиационных ударов и совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Оккупанты действуют на пяти направлениях, за сутки произошло 39 столкновений – Генштаб

Ныне на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных районах.

На Северском и Слобожанском направлениях ВС РФ сохраняют военное присутствие. В течение суток они нанесли авиаудары в районах Волфино на Сумщине и Устиновки на Харьковщине. Совершили минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, среди которых Карповичи, Зализный Мост Черниговской области; Бояро-Лежачие, Белокопытово и Прогресс – Сумской; Сотницкий Казачок, Казачья Лопань, Ветеринарное, Красное – Харьковской.

На Купянском направлении воины ВСУ стойко держат оборону. Накануне враг вел безуспешные наступательные действия южнее Новоселовского на Луганщине. В том же районе он нанес авиаудар. Артиллерийским и минометным обстрелам от него подверглись Двуречная, Красное Первое, Колодезное, Западное, Новомлынск, Кисловка и Берестово на Харьковщине.

На Лиманском направлении оккупанты безуспешно наступали восточнее Веселого Донецкой области. В то же время ударили из авиации по районам Невского и Белогоровки на Луганщине; Спорного, Веселого, Ивано-Дарьевки, Федоровки и Раздолевки на Донетчине. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка, Верхнекаменское, Торское, Спорное и Раздоловка.

Оккупанты действуют на пяти направлениях, за сутки произошло 39 столкновений – Генштаб

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили все вражеские атаки юго-западнее Андреевки. Оккупанты нанесли авиаудары возле Константиновки и Дилиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Марково, Хромово, Дилиевка, Васюковка и Северное.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Первомайского и нанес авиационный удар у Нью-Йорка. Совершил артобстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Невельского, Первомайского, Степного, Северного и Авдеевки Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Там же враг нанес авиационный удар и осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди которых Красногоровка, Марьинка, Екатериновка и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении ВС РФ вели безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки и нанесли авиационный удар у Благодатного, Макаровки, Ривнополя на Донетчине. Совершили обстрелы Великой Новоселки, Угледара, Пречистовки, Золотой Нивы и Благодатного.

На Запорожском и Херсонском направлениях агрессор сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Он ударил из авиации в районе Никольского Херсонской области. Также совершил артобстрелы более 25 населенных пунктов, в том числе Левадное, Новодаровка, Гуляйполе Запорожской области; Ивановка, Куцуруб – Николаевской; Херсон, Днепровское, Золотая Балка, Молодежное, Ромашковое, Кизомыс – Херсонской.

В то же время ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое  поражение из артиллерии по выявленным целям врага, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Оккупанты действуют на пяти направлениях, за сутки произошло 39 столкновений – Генштаб

Украинская боевая авиация за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава врага. Также защитники уничтожили семь разведывательных БПЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два склада боеприпасов, пять артиллерийских средств на огневых позициях, четыре района сосредоточения живой силы, четыре станции РЭБ, два средства противовоздушной обороны и еще три важных вражеских объекта.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июля ВСУ провели наступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта и снова достигли ограниченных успехов. Аналитики предполагают, что Украина скорректировала стратегию контрнаступления, сосредоточившись на истощении сил РФ.

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