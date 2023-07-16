Оккупанты действуют на пяти направлениях, за сутки произошло 39 столкновений – Генштаб

На 507-е сутки полномасштабной войны против Украины войска страны-агрессора РФ и дальше сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Накануне там Силы обороны сошлись с врагом в 39 боевых столкновениях.

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Во время боев и огневых задач защитники поразили живую силу, технику и склады оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 16 июля.

Отмечается, что этой ночью РФ нанесла очередной удар зенитными управляемыми ракетами по Украине. А за прошедшие сутки захватчики атаковали нашу страну двумя иранскими БПЛА типа Shahed, которые были уничтожены, а еще двумя крылатыми ракетами Х-22 и двумя зенитными управляемыми ракетами. Кроме того, враг нанес 40 авиационных ударов и совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ныне на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных районах.

На Северском и Слобожанском направлениях ВС РФ сохраняют военное присутствие. В течение суток они нанесли авиаудары в районах Волфино на Сумщине и Устиновки на Харьковщине. Совершили минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, среди которых Карповичи, Зализный Мост Черниговской области; Бояро-Лежачие, Белокопытово и Прогресс – Сумской; Сотницкий Казачок, Казачья Лопань, Ветеринарное, Красное – Харьковской.

На Купянском направлении воины ВСУ стойко держат оборону. Накануне враг вел безуспешные наступательные действия южнее Новоселовского на Луганщине. В том же районе он нанес авиаудар. Артиллерийским и минометным обстрелам от него подверглись Двуречная, Красное Первое, Колодезное, Западное, Новомлынск, Кисловка и Берестово на Харьковщине.

На Лиманском направлении оккупанты безуспешно наступали восточнее Веселого Донецкой области. В то же время ударили из авиации по районам Невского и Белогоровки на Луганщине; Спорного, Веселого, Ивано-Дарьевки, Федоровки и Раздолевки на Донетчине. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка, Верхнекаменское, Торское, Спорное и Раздоловка.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили все вражеские атаки юго-западнее Андреевки. Оккупанты нанесли авиаудары возле Константиновки и Дилиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Марково, Хромово, Дилиевка, Васюковка и Северное.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Первомайского и нанес авиационный удар у Нью-Йорка. Совершил артобстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Невельского, Первомайского, Степного, Северного и Авдеевки Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Там же враг нанес авиационный удар и осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди которых Красногоровка, Марьинка, Екатериновка и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении ВС РФ вели безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки и нанесли авиационный удар у Благодатного, Макаровки, Ривнополя на Донетчине. Совершили обстрелы Великой Новоселки, Угледара, Пречистовки, Золотой Нивы и Благодатного.

На Запорожском и Херсонском направлениях агрессор сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Он ударил из авиации в районе Никольского Херсонской области. Также совершил артобстрелы более 25 населенных пунктов, в том числе Левадное, Новодаровка, Гуляйполе Запорожской области; Ивановка, Куцуруб – Николаевской; Херсон, Днепровское, Золотая Балка, Молодежное, Ромашковое, Кизомыс – Херсонской.

В то же время ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии по выявленным целям врага, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Украинская боевая авиация за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава врага. Также защитники уничтожили семь разведывательных БПЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два склада боеприпасов, пять артиллерийских средств на огневых позициях, четыре района сосредоточения живой силы, четыре станции РЭБ, два средства противовоздушной обороны и еще три важных вражеских объекта.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июля ВСУ провели наступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта и снова достигли ограниченных успехов. Аналитики предполагают, что Украина скорректировала стратегию контрнаступления, сосредоточившись на истощении сил РФ.

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