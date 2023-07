Украина могла скорректировать стратегию контрнаступления: в ISW указали на причины и очевидные достижения

Украинские Силы обороны 15 июня провели контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта и снова добились ограниченных успехов. Вероятно, военные скорректировали стратегию наступления, сосредоточившись на истощении вражеских сил РФ.

По мнению аналитиков, обезвреживание оккупантов артиллерией и ракетами большой дальности вместо широкомасштабных атак призвано минимизировать собственные потери. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Новые контрнаступательные успехи ВСУ

Отмечается, что на протяжении 15 июня украинские подразделения вели достигли ограниченных успехов возле Андреевки, что в 10 км к югу от Бахмута, и пересекли реку Северский Донец в этом районе.

Также ВСУ осуществили ограниченное продвижение в районе админграницы на западе Донецкой и восточной части Запорожской областей. В частности, юго-западнее Великой Новоселки и западнее Запорожья – северо-восточнее Роботиного (12 км к югу от Орехова).

Российские блогеры в это время утверждали, что силы РФ "постоянно" перебрасывают подкрепление в район Бахмута. Так, недавно враг отправил неопределенное подразделение БАРС (российского боевого резерва) из района Кременной к Клищиеевке (7 км юго-западнее Бахмута). Это, говорят аналитики, лишь подтверждает, что изнурительные для оккупантов украинские контрнаступательные операции спровоцировали переброску российских войск к Бахмуту.

Командующий Таврической группировкой войск Украины бригадный генерал Александр Тарнавский в интервью CNN, опубликованном 14 июля, заявил, что контрнаступление является успешным, но признал, что темпы продвижения украинских войск медленнее, чем ожидалось.

По его словам, Силы обороны фактически наносят поражение российским войскам на больших расстояниях, вероятно, имея в виду продолжающиеся кампании блокирования оккупантов на востоке и юге Украины.

Также он подтвердил, что ВСУ получили от партнеров кассетные боеприпасы, которые могут "радикально изменить поле боя", но до сих пор их еще не применяли.

Украина могла скорректировать стратегию контрнаступления

Газета The New York Times (NYT) указала, что украинское командование скорректировало стратегию наступлений на фронте, чтобы минимизировать потери бойцов, продолжая истощать российские силы.

По данным издания, неназванные официальные лица США и Европы подсчитали, что за первые две недели контрнаступления войска РФ уничтожили до 20% вооружения, предоставленного Украине странами Запада. Но этот "уровень ущерба" снизился до 10% в течение следующих недель из-за смены украинской военной стратегии.

NYT написала, что Силы обороны изменили тактику, сосредоточившись на истощении российских оккупантов артиллерией и ракетами большой дальности, вместо того, чтобы вести широкомасштабные атаки.

"Это соглашается с заявлением главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного от 14 июля, что усиление украинского огня с закрытых позиций может как сковать российские силы, так и минимизировать потери украинцев", – согласились в ISW.

Аналитики Института добавили, как еще в начале июля оценивали, что Силы обороны Украины, похоже, сосредоточены на создании асимметричного градиента истощения врага, который сохраняет собственную живую силу ценой более медленных темпов территориальных достижений, одновременно постепенно истощая живую силу и технику российской армии.

"Вооруженные силы Украины, вероятно, неделями совершенствовали свою стратегию контрнаступления, и большие последствия этих корректировок только сейчас становятся очевидны для некоторых наблюдателей. Украина, вероятно, будет продолжать корректировать свою стратегию и выполнение в течение контрнаступления, чтобы способствовать дальнейшему прогрессу", –подчеркнули в ISW.

