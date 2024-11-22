Стратегическая цель не изменилась: в ГУР раскрыли задачи армии РФ на осенне-зимний период

На осенне-зимний период у России не изменилась основная задача – это выход на административные границы Донетчины и Луганщины. Стратегическая цель агрессора – полный контроль над Украиной – также неизменна.

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Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки МОУ Вадим Скибицкий. Он дал комментарий СМИ в кулуарах экспертной дискуссии "Геноцидальные практики РФ в Украине: от Голодомора до российско-украинской войны".

Журналисты спросили у сотрудника ГУР о задачах россиян на ближайшую перспективу.

"Стратегическая задача [РФ] не изменилась… Зимой будет три года [так называемой] "СВО". Задача "СВО" была какая? "Освобождение" Донецкой и Луганской областей. Да, корректируются планы, но эта цель никуда не делась. А стратегическая цель – полный контроль территории Украины", – ответил Скибицкий.

Темп наступления агрессор пытается поддерживать, перебрасывая войска с одного района боевых действий в другой.

"Раз – и перебросили в Курскую область. Сейчас другие перемещения идут, и это влияет. Они подтягивают оперативные резервы, которые могут быть использованы на любом направлении. Их задача сейчас – поддерживать темп наступления", – уточнил Скибицкий.

Кроме того, захватчики проводят незаконный призыв на временно оккупированной территории нашей страны. Мужчин могут мобилизовать в ряды российской армии в нарушение всех международных конвенций, подчеркнул заместитель главы ГУР МО.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Одесской области в честь воинов Главного управления разведки Минобороны Украины переименовали село Первомайское Раздельнянского района. Теперь оно называется Гуровское.

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