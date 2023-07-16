Уничтожены 2 роты оккупантов и 3 склада боеприпасов: генерал Тарнавский рассказал об успехах на Таврическом направлении

Вооруженные силы Украины продолжают успешное контрнаступление на Таврическом направлении. Силы обороны за прошедшие сутки уничтожили две роты российских оккупантов и три склада боеприпасов.

Видео дня

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский. Захватчики в течение суток атаковали позиции украинских защитников 16 раз, а также совершили 536 обстрелов.

В то же время артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили 1296 огневых задач.

"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот. […] Также было уничтожено 3 склада боеприпасов врага", – отметил Тарнавский.

Кроме того, было "демилитаризовано" шесть единиц военной техники противника. В частности, 2 ББМ, комплекс дальнего визуального наблюдения Муром-М, РЭБ Поле-21 и автомобильная техника.

Стоит отметить, что во время крупномасштабных наступательных операций Украина достигла определенных успехов, в частности, на юге страны, однако они не столь значительны, как ожидалось. Причина состоит в том, что российские оккупанты "достаточно мощно" подготовились к украинскому контрнаступлению, осуществив плотное заминирование территорий на оккупированной части Запорожской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники готовятся к наступательным действиям на Херсонском направлении. В настоящее время Силы обороны проводят разведку и отрабатывают тылы российских оккупационных войск.