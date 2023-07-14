Генерал Тарнавский указал на главные сложности с контрнаступлением ВСУ и сравнил бои на юге с боксом

В ходе крупномасштабных наступательных операций Украина добилась определенных успехов, в частности, на юге страны, однако они не так значительны, как ожидалось. Причина заключается в том, что российские оккупанты "достаточно мощно" подготовились к украинскому контрнаступлению, произведя плотное заминирование территорий на оккупированной части Запорожской области.

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Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский в интервью CNN. Он сравнил бои на юге Украины с боксом.

По словам Тарнавского, сейчас Украина проводит "крупномасштабные наступления", однако пока достигнутые успехи достаточно скромны, особенно, на юге.

Он рассказал, что контрнаступление "должно быть быстрым, молниеносным движением, уничтожением противника, овладением некоторыми рубежами, некоторыми объектами, объектами нападения и в результате достижением какой-либо цели".

"Успешно, но не так, как хотелось бы каждому из нас", — описал Тарнавский текущие достижения украинских сил.

Главная трудность, с которой сталкиваются украинские военные в ходе контрнаступление, заключается в том, что "русские достаточно мощно подготовились к этому событию".

В частности, оккупанты заминировали огромные площади на юге. Густо "засеянные" минные поля затрудняют продвижение украинских войск. Украинские средства разминирования россияне непрерывно атакуют, а разминировать минные поля вручную слишком трудоемко и опасно.

"Они произвели очень плотное комплексное минирование с использованием минных заграждений, фугасных боеголовок и прямой постановкой мощных фугасов, которые сейчас находятся в районах прохода техники и личного состава", – сказал Тарнавский.

Издание пишет, что именно продвижение на южном фронте занимает центральное место в планах Сил обороны Украины на это лето. Сложившаяся ситуация потребовала от военного командования особой осмотрительности в действиях.

"Пока украинские солдаты пытаются пробраться через минные поля, почти непрерывные артиллерийские обстрелы с обеих сторон бьют друг друга в течение нескольких недель", – пишет издание.

Рассказывая о текущем положении дел на фронте, Тарнавский сравнил происходящее с боксом.

"Это как в боксе, мы держим соперника на расстоянии вытянутой руки. Мы не позволяем им приблизиться. Почему? Потому что ближний бой – это совсем другое. Так что на дальних дистанциях мы эффективно побеждаем (их)", – цитирует издание слова командующего ОСГВ "Таврия".

Именно поэтому, пишет CNN, Украина большое внимание уделяет ударам по тылам противника для поражения узлов управления и контроля, что у украинских воинов неплохо получается.

Напомним, ранее стало известно, что защитники продвинулись на Мелитопольском направлении на 1,7 км и готовят плацдарм для расширения наступления под Авдеевкой.

На обоих участках фронта враг терпит потери, но в то же время не прекращает артобстрелов наших войск.