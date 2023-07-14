Силы обороны готовятся к наступлению в Херсонской области: в Нацгвардии рассказали о ситуации на юге Украины. Видео

Украинские защитники готовятся к наступательным действиям в Херсонском направлении. В настоящее время Силы обороны проводят разведку и отрабатывают тылы российских оккупационных войск.

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Таким образом, они продолжают оказывать давление на врага. Об этом сообщил заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович.

"На Херсонском направлении Силы обороны продолжают оказывать давление на противника, ведется активная разведка и огневое поражение во всю глубину обороны противника с целью подготовки районов и рубежей для наступательных действий", – сказал он.

Уршалович уточнил, что украинские разведчики активно работают над уничтожением захватчиков. В частности, они обнаружили 393 цели противника, часть из которых при поддержке подразделений Вооруженных сил и Службы безопасности Украины была уничтожена.

Кроме того, на Лиманском, Бахмутском и Ореховском направлениях артиллеристы Нацгвардии вместе с силами обороны ведут активные боевые действия. Украинские защитники выполнили более 570 огневых задач, а также обезвредили более 50 человек противника, из которых 14 безвозвратных.

Уршалович добавил, что уничтожены также два места хранения боекомплекта к артиллерийским системам и повреждены 3 артиллерийские системы.

Напомним, ранее бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес объяснил, почему контрнаступление ВСУ идет медленно. Американский генерал подчеркнул, что украинские военные преуспевают, несмотря на то, что идут в атаку без превосходства в небе.

Кроме того, оккупанты заменяли поля, по которым теперь трудно пройти защитникам.

О минных полях как одной из главных проблем, стоящих перед украинскими войсками, заявил и командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский.