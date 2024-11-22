'Важно, чтобы война возвращалась домой, в Россию': Зеленский рассказал о следующих шагах противодействия российской агрессии. Видео

Министр обороны Украины Рустем Умеров по заданию президента Владимира Зеленского уже проводит встречи с нашими партнерами касательно предоставления нашим военным новых систем противоракетной обороны – "именно таких, которые способны защитить жизнь от новых рисков". Речь идет о комплексах, способных бороться с баллистическими ракетами врага "Орешник"/"Кедр".

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Об этом в обращении к гражданам вечером 22 ноября сообщил глава Украинского государства. Видео опубликовал YouTube-канал Офиса президента.

Зеленский рассказал, что украинские эксперты уже установили больше деталей о российской ракете, ударившей по городу Днепр 21 ноября.

Эти подробности будут предоставлены журналистам. "Мир должен знать правду и осознавать, что единственный, кто не хочет мира – это Россия", – отметил лидер государства.

Он поблагодарил тех партнеров, которые уже отреагировали на вышеупомянутый российский обстрел, но подчеркнул: "Кроме слов, нужно действовать".

"Когда кто-то начинает использовать другие страны уже даже не только для террора, но и для испытания своих новых ракет через террор, это точно международное преступление.

И от России это издевательство с позиции таких государств, как Китай, государств Глобального Юга, некоторых лидеров, каждый раз призывающих к сдержанности, а в ответ получающих от Москвы неизменно какую-нибудь новую эскалацию. Поэтому мир должен звучать в ответ серьезно – так, чтобы Путин действительно боялся расширять войну и чувствовал реальные последствия своих поступков", – заявил Зеленский.

Также он сделал замечание депутатам парламента, которые 22 ноября отменили заседание из-за угрозы российской воздушной атаки.

Президент подчеркнул: какой бы ни была российская ракетная угроза, сирены нельзя игнорировать.

"Но когда нет воздушной тревоги, государство, производства, посольства – все должны работать одинаково. И воспринимать информацию, в частности от разведок, именно как информацию, а не разрешение на выходной. Это касается всех – от Верховной Рады Украины и других структур и ветвей власти до органов управления в областях и громадах", – сказал Зеленский.

"Сирена звучит – идем в укрытие. А когда нет сирены – работаем и служим", – добавил он.

Кремлевский диктатор продолжит запугивать, ведь на этом он и построил свою власть.

"Важно уметь правильно реагировать и делать все, чтобы эта война возвращалась домой в Россию и чтобы там чувствовали, что такое война", – отметил президент.

Еще один вопрос, который он затронул в обращении, это появление первого списка лиц, лишенных государственных наград и специальных званий.

"Все они выбрали поддержку преступной войны против Украины и просто потеряли достоинство. Даже фамилий их называть не хочется. И уже никогда их не будет здесь, в Украине, поэтому и все связи их с Украиной мы уберем. СБУ готовит и новые предложения по таким санкциям", – рассказал глава государства.

В конце обращения он поблагодарил наши боевые бригады, которые проявили себя эффективно за эту неделю. Это:

– 38-я отдельная бригада морской пехоты;

– 39-й отдельный зенитный ракетный полк;

– 68-я отдельная егерская бригада;

– 102-я, 108-я, 124-я четвертая, 126-я отдельные бригады ТрО;

– 128-я отдельная горно-штурмовая бригада;

– 425-й отдельный штурмовой батальон.

Отдельно президент выразил благодарность всем украинским подразделениям в районах Курской операции.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным нашего источника, действия Сил обороны Украины в Курской области России сорвали вражеское наступление в Запорожской области, целью которого россияне хотели видеть захват Запорожья. Кроме того, из-за этого агрессору пришлось поменять свои планы в отношении Сумщины и Харьковщины.

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