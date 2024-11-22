Из-за операции ВСУ на Курщине Россия отменила наступление на Запорожье – источник

Операция Сил обороны Украины в Курской области России сорвала вражеское наступление в Запорожской области, целью которого россияне хотели видеть захват Запорожья. Кроме того, из-за этого агрессору пришлось поменять свои планы в отношении Сумщины и Харьковщины.

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Об этом OBOZ.UA рассказали источники в Генеральном штабе Вооруженных сил. Наш собеседник объяснил: для противодействия украинским воинам россиянам пришлось перебросить на Курщину с южной линии фронта свои самые боеспособные подразделения.

Оккупанты планировали усилить давление на Запорожье и продвигаться вперед, но наступление пришлось отменить. Действия ВСУ в Курской области России вынудили врага перетасовать свои силы.

На Курщине в начале украинской операции нашим защитникам противостояли 40 тысяч российских боевиков. По состоянию на ноябрь группировка выросла до 59 тысяч, и командование РФ планирует довести ее до 60 тысяч.

На этой территории действует в том числе 155 бригада морской пехоты тихоокеанского флота РФ, известная зверствами против украинских военнопленных. Также – военнослужащие из Северной Кореи (около 11 тысяч).

Источники нашего издания также сообщили, что максимальная площадь территорий, которые Силы обороны контролировали за время Курской операции, превышала 1300 квадратных километров. Сейчас ВСУ контролируют около 800 квадратных километров.

Как писал OBOZ.UA:

– В результате украинского удара по войскам России в Курской области 20 ноября ранение получил высокопоставленный северокорейский генерал. Об этом заявило издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного западного чиновника.

– Силы обороны ударили по военным целям на Курщине предположительно ракетами Storm Shadow. Целью ракетного удара, вероятно, стал подземный командный пункт агрессора в селе Марьино.

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