WSJ: северокорейский генерал получил ранение на Курщине

В результате удара Сил обороны Украины по войскам России в Курской области 20 ноября ранение получил высокопоставленный северокорейский генерал. Его личность пока не разглашают.

Видео дня

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal с ссылкой на заявление западного чиновника. Собеседник журналистов отметил, что высокопоставленный генерал КНДР "был ранен во время недавнего украинского удара в районе Курска".

Журналисты уточнили, что это первый раз, когда западные официальные лица подтвердили, что высокопоставленный северокорейский военный стал жертвой российской агрессии против Украины.

Отметим, что Силы обороны нанесли удар по военным целям в Курской области 20 ноября предположительно ракетами Storm Shadow. СМИ пишут, что целью ракетного удара, вероятно, стал подземный командный пункт российских войск в селе Марьино, который мог использоваться не только для связи, но и для координации военных операций.

Предполагается, там там находилось не только командование группировки войск РФ, но и северокорейские генералы.

В сети писали, что этим ударом было ликвидировано 18 российских оккупантов и ранены 33. Среди них есть также северокорейские наемники. Кроме того, вероятно, в число "двухсотых" или "трехсотых" попал российский генерал.

Напомним, что, по данным южнокорейской разведки, в Курской области РФ находятся около 10 900 военнослужащих из КНДР. Они развернуты в составе российского воздушно-десантного подразделения и подразделения морской пехоты. Некоторые из солдат из Северной Кореи уже участвуют в боях против ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский предупредил, что страна-террорист Россия может увеличить контингент северокорейских войск, вовлеченных в боевые действия против Украины. Численность контингента из КНДР может возрасти до 100 тысяч человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!