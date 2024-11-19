'Этот контингент может вырасти до 100 тыс.': Зеленский указал на угрозу от переброшенных в Россию солдат КНДР

Страна-террорист Россия может увеличить контингент северокорейских войск, привлеченных к боевым действиям против Украины. На сегодняшний день россияне подтянули к украинской границе 11 тыс. солдат из КНДР.

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В дальнейшем численность контингента из КНДР может возрасти до 100 тыс. человек. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Reuters.

Во время обращения к Европейскому парламенту глава государства заявил, что Северная Корея поставляет российской армии не только оружие и боеприпасы, но и личный состав.

Зеленский предупредил, что контингент северокорейских войск вблизи украинских границ может вырасти почти в 10 раз. По словам президента, речь может идти о 100 тыс. солдат из КНДР.

"Сейчас Путин подтянул к границам Украины 11 тысяч северокорейских солдат. Этот контингент может вырасти до 100 тысяч человек", – заявил Зеленский в виртуальном обращении к Европейскому парламенту.

Ранее сообщалось, что привлечение КНДР к войне против Украины может повлиять на военные операции агрессора в краткосрочной перспективе, но долгосрочные преимущества для него остаются ограниченными. Даже постепенное развертывание 100 тысяч солдат из КНДР, вероятно, не позволит РФ компенсировать текущий высокий уровень потерь.

Напомним, Северная Корея уже поставила в Россию 50 самоходных артиллерийских установок и 20 реактивных систем залпового огня производства КНДР. Речь идет о гаубице 170-мм САУ M1989 Koksan и РСЗО М-1991.

Как сообщал OBOZ.UA, Вооруженные силы Украины уже сталкивались в боях на Курщине с солдатами КНДР. По данным разведывательной службы США, на начало ноября в этой области РФ находилось не менее 10 тысяч северокорейских военных.

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