КНДР отправила России 50 самоходных гаубиц и 20 РСЗО большой дальности – FT

Северная Корея уже поставила в Россию 50 самоходных артиллерийских установок и 20 реактивных систем залпового огня производства КНДР. Речь идет о гаубице 170-мм САУ M1989 Koksan и РСЗО М-1991.

Видео дня

Об этом пишет Financial Times с ссылкой на источники в украинской разведке. Как говорят разведчики, северокорейскую артиллерию заметили на армейском поезде в Красноярске.

Однако куда эти САУ "Коксан" направляются и сколько их точно пока неизвестно.

Реактивные системы залпового огня М-1991, также получившие агрессоры, являются аналогом советского "Урагана". В КНДР заявляли о модернизации этой РСЗО и оснащении ее "высокоточными" ракетами. Система способна вести огонь как обычными снарядами, так и управляемыми, отмечает FT.

На фото – испытание M-1991 после модернизации, октябрь текущего года. Украинская разведка считает, что Пхеньян теперь хочет опробовать эти вооружения в боевых условиях.

Ожидается, что Россия использует эти системы в боях на территории Курской области, где уже развернута 12-тысячная группировка северокорейских солдат.

М1989 Koksan имеют нестандартный калибр 170 мм. Предыдущая версия этой самоходной гаубицы использовалась в ирано-иракской войне в 1980-х. Тогда КНДР поставляла "Коксаны" Ирану. Это единственный известный случай применения "Коксанов" в реальных действиях.

"Коксаны" имеют дальность стрельбы до 40 километров при использовании стандартного снаряда, до 60 километров – при использовании активно-реактивного снаряда, темп стрельбы – 2 выстрела на 5 минут, а главное – калибр 170 миллиметров, нестандартный для армии РФ.

Также утверждается, что Пхеньян предоставил Москве 20 модернизированных реактивных систем залпового огня KN-09 калибра 240 мм, которые могут стрелять как стандартными, так и управляемыми ракетами. В РФ их называют корейским аналогом HIMARS.

Ранее сообщалось, что у воюющих за РФ солдат из КНДР культ вождя, и они не видели современного оружия. Большинство северокорейских солдат с раннего возраста внушают, что они должны пожертвовать всем ради верховного лидера, без колебаний. При этом даже у лучших войск КНДР нет современного оборудования и ресурсов.

Как сообщал OBOZ.UA, государственный секретарь США Энтони Блинкен 13 ноября во время своего визита в Брюссель заявил, что привлечение Северной Кореи к войне в Украине требует решительной реакции. Он заверил, что такая реакция будет оказана, однако не назвал даже приблизительный срок ожидания реакции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!