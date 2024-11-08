В СНБО уточнили, для чего Россия перебросила военных КНДР под Курск

Вооруженные силы Украины уже сталкивались в бою в Курской области России с военными КНДР. По данным разведывательной службы США, в указанной области находится не менее 10 тысяч северокорейских военных. В Нацсовете безопасности и обороны Украины утверждают, что сейчас солдаты КНДР пока только учатся.

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Американское издание The Washington Post ссылается на слова руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко. Он заявил, что войска КНДР были переброшены в Курскую область, чтобы "обучаться в реальных боевых условиях использовать дроны FPV".

По словам Коваленко, только через три месяца учений северокорейцы будут готовы "заменить российских солдат".

Руководитель ЦПД также сообщил, что еще не начав воевать, у солдат КНДР уже есть потери, поскольку они сталкиваются с украинцами.

"Мы знаем, на каких именно позициях находятся северокорейцы и эти позиции были поражены", – рассказал Коваленко, хотя и отказался назвать число убитых.

Издание также цитирует разведчика 82-й бригады ВСУ в Курской области. Разведчик приводит стенограммы перехватов разговоров между русскими военными. Последние рассказывают о прибытии северокорейцев, называя их "желтыми" и "нашими союзниками".

Также Washington Post цитирует командира 92-й украинской бригады ВСУ "Ахиллес" Юрия Федоренко, утверждающего, что любой новый и мотивированный солдат представляет угрозу Украине, независимо от его национальности. Так что любой такой "союзник" захватчиков будет уничтожен.

"Если мы видим нового военного, который свеж, имеет оружие и может воевать с украинскими солдатами, мы уже не обращаем внимание ни на цвет кожи, ни на национальность. Неважно, откуда они пришли. Они пришли сюда воевать против Украины", – говорит Федоренко.

По его данным, северокорейские войска находятся не только в Курской, но и в соседней Белгородской области. Федоренко ссылается на данные разведки, утверждая, что северокорейские войска находятся по меньшей мере в двух регионах области, где "их используют для укрепления второй линии обороны".

По словам Федоренко, если сейчас мировое сообщество "молча проглотит" участие иностранной регулярной армии в совместных с захватчиками действиях против Украины, "выиграть эту войну и дойти до мира на украинских условиях будет очень тяжело". Однако другого выхода для Украины, кроме вооруженного сопротивления, все равно нет – мир на условиях РФ означает уничтожение Украины как государства.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины упрекал партнеров в отсутствии реакции на участие КНДР в войне с Украиной. По его словам, Путин испытывает реакцию Запада на свои действия, и если она будет такой, как во время захвата Крыма, агрессор пойдет дальше, увеличивая северокорейский контингент.

Кстати, военных КНДР, которых отправили на войну в Украину, возглавляет заместитель начальника генштаба армии Северной Кореи Ким Эн Бок.

Южная Корея на экстренном заседании Североатлантического совета предоставила основные факты военного сотрудничества между РФ и КНДР представителям НАТО.

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