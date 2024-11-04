Военные из КНДР попали под обстрел на Курщине – ЦПД

Недавно стало известно о том, что Россия вовлекает в боевые действия на фронте военнослужащих из КНДР. В понедельник, 4 ноября, уже появились сообщения о том, что они попали под обстрел на Курщине.

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Об этом сообщил Андрей Коваленко, глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины. "Первые военные КНДР уже попали под обстрел на Курщине", – говорится в сообщении.

Никаких других деталей Коваленко не сообщил. Тем не менее это заявление стало первым официальным подтверждением сообщений, которые в последние дни распространяли медиа и военные корреспонденты. Последние информировали, что среди солдат КНДР уже зафиксированы первые погибшие.

Следует отметить, что израильский военный обозреватель Давид Шарп считает, что базовый уровень подготовки военнослужащих Северной Кореи, пополнивших ряды российской оккупационной армии, может быть неплохим по сравнению со средним уровнем подготовки военных РФ. Группировка сил КНДР численностью около 10 тысяч человек может быть эффективной в случае ее применения на отдельно взятом участке фронта.

31 октября стало известно, что российские войска приступили к переброске инженерных подразделений Северной Кореи на временно оккупированные территории Украины, в частности в Донецк. По состоянию на тот момент они еще не участвовали в боевых действиях.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский упрекнул партнеров в отсутствии реакции на участие КНДР в войне с Украиной. По его словам, Путин испытывает реакцию Запада на свои действия и, если она будет такой, как во время захвата Крыма, агрессор пойдет дальше, увеличивая северокорейский контингент.

Ранее сообщалось, что военные КНДР, отправленные на войну в Украину, уже направлены "на линию фронта". Их возглавляет заместитель начальника генштаба армии Северной Кореи Ким Эн Бок.

Напомним, Южная Корея на экстренном заседании Североатлантического совета уже предоставила основные факты военного сотрудничества между РФ и КНДР представителям НАТО. По результатам встречи генсек Альянса Марк Рютте отметил, что войска КНДР уже в Курской области.

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