Россия перебросила солдат КНДР в Донецк: в ЦПД рассказали, участвовали ли они уже в боях

Российские войска приступили к переброске инженерных подразделений Северной Кореи на временно оккупированные территории Украины, в частности в Донецк. Пока они не участвовали в боевых действиях.

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Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко во время телемарафона 31 октября. По его словам, российская армия может сначала использовать северокорейских военных на Донецком направлении, а затем перебросить их на другие участки фронта.

"Инженерные войска уже присутствовали на временно оккупированных территориях, в частности в Донецке. Пока они не участвовали в войне", – отметил Коваленко.

Коваленко добавил, что Россия также планирует замаскировать северокорейских солдат: их, вероятно, оденут в российскую форму, выдадут российские документы и "перемешают с калмыками и бурятами", чтобы усложнить идентификацию.

Коваленко также призвал не недооценивать угрозу, представляемую военными КНДР на фронте. Их потенциальное участие в боевых действиях может оказать существенное влияние на общую ситуацию.

Ранее сообщалось, что военные КНДР, отправленные на войну в Украину, уже направлены "на линию фронта". Их возглавляет заместитель начальника генштаба армии Северной Кореи Ким Эн Бок.

Напомним, Южная Корея на экстренном заседании Североатлантического совета уже предоставила основные факты военного сотрудничества между РФ и КНДР представителям НАТО. По результатам встречи генсек Альянса Марк Рютте отметил, что войска КНДР уже в Курской области.

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