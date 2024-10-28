'Были развернуты в Курской области': генсек НАТО подтвердил присутствие военных из КНДР в России

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что военные подразделения из Северной Кореи были вовлечены в войну против Украины. В настоящее время они развернуты в Курской области Российской Федерации.

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Такое заявление он сделал на брифинге в понедельник, 28 октября. "Сегодня я могу подтвердить, что северокорейские войска были направлены в Россию и что северокорейские подразделения были развернуты в Курской области", – сказал он.

По словам Рютте, развертывание северокорейских войск является серьезным шагом, подчеркивающим длительное участие КНДР в поддержке России в ее военных действиях.

"Развертывание войск из КНДР является значительной эскалацией по делу против этой страны, относительно ее длительного участия в незаконной войне России и это является очередным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и опасным расширением войны, которую ведет РФ", – сказал генсек Альянса.

Генеральный секретарь НАТО призвал Россию и Северную Корею "немедленно остановить эти действия" и подчеркнул, что усиление военного сотрудничества между этими странами создает угрозу безопасности как в индо-тихоокеанском регионе, так и в Евроатлантике.

По его словам, Пхеньян уже снабжает России миллионами боеприпасов и баллистических ракет, которые приводят к серьезному конфликту в центре Европы и угрожают глобальному миру и безопасности. В обмен на это Путин обеспечивает Северную Корею военными технологиями и другой помощью в обход международных санкций.

"Это подчеркивает важность того, чтобы демократии стояли вместе, отстаивая наши ценности и противостоя общим вызовам безопасности", – сказал Рютте.