У Пентагона есть доказательства отправки солдат КНДР в Россию, в договоре о сотрудничестве между странами был особый пункт. Все подробности

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что у Пентагона есть доказательства присутствия северокорейских военных на территории России. Хотя пока неизвестно, какую роль выполняют солдаты КНДР.

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Такое заявление Остин сделал во время пресс-конференции в Риме. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Ллойд Остин заявил, что США фиксируют перемещение северокорейских военных в Россию. Ведомство продолжает изучать детали этого процесса, чтобы выяснить точную цель их присутствия.

"Мы видим доказательства того, что войска КНДР находятся на российской территории. Что именно они делают, осталось выяснить. Это вещи, в которых мы должны разобраться", – сказал он.

По словам главы Пентагона, если их намерение – поддержать Россию в войне против Украины, это станет "очень серьезным вызовом" не только для Европы, но и для всего Индо-Тихоокеанского региона.

Как сообщал OBOZ.UA:

21 октября в сети появилась информация о том, что враг якобы вывесил флаг КНДР возле недавно оккупированного украинского поселка Цукурино на Покровском направлении. Руководитель ЦПИ Андрей Коваленко заявил, что история об этом флаге является исключительно элементом информационных операций.

На прошлой неделе разведка Южной Кореи установила, что из КНДР в Россию прибыли 12 тысяч военных. Среди них – и подразделения сил специальных операций.

Ранее глава МО Южной Кореи Ким Эн Хен подтвердил, что КНДР может направить военнослужащих своих регулярных вооруженных сил в Украину для поддержки государства-агрессора РФ.

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