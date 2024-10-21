Оккупанты якобы вывесили флаг КНДР на Донбассе: в ЦПД отреагировали. Фото

В понедельник, 21 октября, в сети появилась информация о том, что враг якобы вывесил флаг КНДР на Донбассе. Его заметили возле недавно оккупированного украинского поселка Цукурино на Покровском направлении.

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Впрочем, как отметил руководитель ЦПД Андрей Коваленко, история о флагах РФ и КНДР является исключительно элементом информационных операций. Он добавил, что россияне будут масштабировать тему Северной Кореи и будут пытаться использовать ее как пропаганду страха против Украины.

"Будут пугать максимально, будут пытаться извращать правдивую информацию о 12 тысячах военных КНДР на территории России, ложью о сотнях тысяч. Военные КНДР действительно есть и их готовят к войне. Но количество фиксируется не такое, как сообщают враги. Поэтому и будут истории о флагах, независимо от того вывесили ли их где-то, или "зафотошопили", и сколько они провисели по времени", – подчеркнул Коваленко.

Позже он также добавил, что есть информация о том, что "флага КНДР уже нет".

Напомним, что во время презентации Плана победы президент Украины Владимир Зеленский заявил об активном участии Северной Кореи, Ирана и Китая в войне против Украины. Он сообщил, что украинская разведка зафиксировала постоянный поток не только оружия, но и личного состава из Северной Кореи в Россию, что свидетельствует о фактическом участии страны в боевых действиях на стороне агрессора.

Ранее министр обороны Южной Кореи Ким Эн Хен заявил, что КНДР может направить военнослужащих своих регулярных вооруженных сил в Украину для поддержки России. По его словам, это станет последним признаком углубления военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой.

Напомним, 3 октября Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по позициям оккупантов под Донецком. Ими было уничтожено более 20 российских военнослужащих, в том числе шесть офицеров из Северной Кореи.

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