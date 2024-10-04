В результате ракетного удара ВСУ под Донецком уничтожены офицеры армии Северной Кореи – СМИ

В четверг, 3 октября, Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по позициям оккупантов под Донецком. Им были уничтожены более 20 российских военнослужащих, среди которых шесть офицеров из Северной Кореи.

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Еще трое военнослужащих из КНДР были ранены. Об этом сообщает издание Kyiv Post, ссылаясь на свои источники в спецслужбах.

Военные из Северной Кореи прибыли на оккупированную украинскую территорию для обмена опытом с россиянами.

Российские паблики писали, что по ним и россиянам ударили, когда они находились на одном из полигонов недалеко от Донецка.

Сообщается, что "дружественным военным" из КНДР оккупанты показывали, как они готовятся к штурмовым действиям, обороне, а также "противостоят американскому оружию".

Стоит отметить, что на прошлой неделе Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) сообщало о прибытии на временно оккупированную территорию Украины ограниченного контингента военнослужащих из КНДР.

В частности, речь шла о подразделениях инженерных войск – это свидетельствует об активном сотрудничестве между Россией и КНДР. Оно, среди прочего, предусматривает обучение и подготовку северокорейских военных на временно оккупированных территориях Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, летом этого года стало известно, что Северная Корея отправила в Россию элитную делегацию военной подготовки. Это первый военный обмен между двумя странами с момента подписания их лидерами пакта о более тесном военном сотрудничестве.

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