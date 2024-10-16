'Это уже факт': Зеленский высказался об участии КНДР, Ирана и Китая в войне против Украины. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об активном участии Северной Кореи, Ирана и Китая в войне против Украины. Он сообщил, что украинская разведка зафиксировала постоянный поток не только оружия, но и личного состава из Северной Кореи в Россию, что свидетельствует о фактическом участии страны в боевых действиях на стороне агрессора.

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Такое заявление глава государства сделал во время презентации Плана победы народным депутатам и украинскому сообществу в Верховной Раде в среду, 16 октября. Зеленский отметил, что Северная Корея уже стала частью "коалиции преступников" вместе с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

"В коалиции преступников вместе с Путиным состоянием сейчас уже есть Северная Корея - семья Ким, которая держит в рабстве более двадцатимиллионную часть корейского народа. Наша разведка фиксирует не только передачу оружия из Северной Кореи в Россию, но и передачу людей. Это рабочие для российских заводов – вместо убитых на войне россиян. И личный состав для российской армии", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что фактически это участие уже второго государства в войне против Украины на стороне России.

Кроме того, президент упомянул о поддержке режима Путина со стороны Ирана, а также о сотрудничестве Китая с Россией. Несмотря на официальные заявления Пекина, Зеленский отметил отсутствие реальных действий с его стороны для прекращения агрессии.

Зеленский подчеркнул, что Россия должна потерпеть поражение в войне.

"И мы должны честно говорить – украинцы и все наши партнеры: если мы не усилимся сейчас, Путин успеет усилиться в следующем году так, чтобы навсегда отвергнуть дипломатию. Россия должна проиграть в войне против Украины. И это не "замораживание". И это не торговля территорией или суверенитетом Украины. Мы должны реализовать План победы, чтобы заставить Россию быть на Саммите мира и быть готовой окончить войну", – добавил он.

Ранее министр обороны Южной Кореи Ким Эн Хен заявил, что КНДР может направить военнослужащих своих регулярных вооруженных сил в Украину для поддержки России. По его словам, это станет последним признаком углубления военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой.

Напомним, 3 октября Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по позициям оккупантов под Донецком. Им было уничтожено более 20 российских военнослужащих, в том числе шесть офицеров из Северной Кореи.

Недавно в СМИ появилась информация, что Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) может направить до 100 тысяч своих военных в Украину в поддержку России. Однако эти данные являются выдумкой.

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