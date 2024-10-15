В ЦПД рассказали, сколько военных КНДР владеет русским на фоне слухов об их привлечении к войне

Недавно в СМИ появилась информация, что Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) может направить до 100 тысяч своих военных в Украину в поддержку России. Однако эти данные являются выдумкой.

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Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко. Он также отметил, что менее одного процента кадровых офицеров армии КНДР владеют русским языком.

"Информация о подготовке 100 тысяч военных КНДР и задействовании их на территории Украины, которая появилась в СМИ, сейчас – выдумки", – пишет Коваленко. – "Меньше 1% кадрового офицерского состава армии КНДР владеет русским языком. Это важно понимать, чтобы анализировать возможности привлечения этих военных к действиям армии РФ в будущем".

Ранее министр обороны Южной Кореи Ким Эн Хен заявил, что КНДР может направить военнослужащих своих регулярных вооруженных сил в Украину для поддержки России. По его словам, это станет последним признаком углубления военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой.

Напомним, 3 октября Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по позициям оккупантов под Донецком. Им было уничтожено более 20 российских военнослужащих, в том числе шесть офицеров из Северной Кореи.

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