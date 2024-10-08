КНДР 'вероятно' направит военных в Украину для поддержки России – Yonhap

Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что КНДР может направить военнослужащих своих регулярных вооруженных сил в Украину для поддержки России. По его словам, это станет последним признаком углубления военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой.

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Глава южнокорейского оборонного ведомства отметил, что двустороннее соглашение между РФ и КНДР, включающее пункт о взаимной обороне, может свидетельствовать о подготовке к отправка северокорейский войск в Украину. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap.

Ким Ён Хён заявил, что Северная Корея стремится еще больше укрепить связи с Россией, что подтверждается двусторонним соглашением, включающим пункт о взаимной обороне, подписанным северокорейским диктатором Ким Чен Ыном и главарем Кремля Владимиром Путиным.

"Поскольку Россия и Северная Корея подписали взаимный договор, схожий с военным союзом, возможность такого развертывания весьма вероятна", – заявил министр обороны Южной Кореи.

Также он подчеркнул, что войска КНДР уже могут находиться в Украине. Министр напомнил, что недавно недалеко от оккупированного Донецка были ликвидированы несколько северокорейских военных. Речь идет о шестерых убитых северокорейских офицерах и троих раненых.

Напомним, 3 октября Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по позициям оккупантов под Донецком. Им были уничтожены более 20 российских военнослужащих, среди которых шесть офицеров из Северной Кореи.

Как сообщал OBOZ.UA, летом этого года стало известно, что Северная Корея отправила в Россию элитную делегацию военной подготовки. Это первый военный обмен между двумя странами с момента подписания их лидерами пакта о более тесном военном сотрудничестве.

Ранее сообщалост, что половину снарядов, которыми страна-агрессор атакует украинские города, оккупантам передает Северная Корея. Речь может идти о передаче Пхеньяном Москве около трех миллионов снарядов в год.

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