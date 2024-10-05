Россия получает половину снарядов, которыми бомбит Украину, от КНДР – The Times

Половину снарядов, которыми страна-агрессор атакует украинские города, оккупантам передает Северная Корея. Речь может идти о передаче Пхеньяном Москве около трех миллионов снарядов в год.

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Об этом пишет The Times со ссылкой на данные западной разведки. Собеседники журналистов говорят, что российский диктатор Путин зависит от оружия Ким Чен Ына для поддержания наступления на востоке Украины. В начале 2024 года во время визиту Путина в Пхеньян они подписали оборонный пакт.

Многие снаряды считаются неисправными, однако огромное количество позволило России добиться определенных продвижений на передовой. Накануне войска РФ захватили город Угледар на Донетчине.

Несмотря на это, добавил собеседник издания, армия России несет на поле боя в Украине очень большие потери. Речь, по его словам, может идти про 1200 военных в сутки, из них 480 – только в боях за город Покровск Донецкой области.

Также, по словам чиновника, РФ пока не в состоянии одновременно захватить Покровск и оттеснить украинские силы из Курской области без массовой мобилизации, но российские власти пока на этот шаг не идут.

"Мы не видим никаких признаков того, что Путин отступает от своей главной цели – покорения суверенитета Украины. Я не вижу никакой перспективы для переговоров в ближайшем будущем", – добавил источник.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказывал, что поставки Северной Кореей снарядов стране-агрессору РФ являются критической проблемой для Украины. Также враг получает от нее баллистические ракеты, однако они составляют не такую проблему, как снаряды.

"Как руководитель разведки, я могу прямо сказать: то, что они поставляют там баллистические ракеты, – это неприятно для нас, но это не те объемы, а вот что касается боеприпасов – это критически для нас", – заявил он.

Как писал OBOZ.UA, ВСУ нанесли ракетный удар по позициям оккупантов под Донецком. Им были уничтожены более 20 российских военнослужащих, среди которых шесть офицеров из Северной Кореи. Еще трое военнослужащих из КНДР были ранены.

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