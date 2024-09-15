Поставки КНДР боеприпасов России являются критической проблемой, – Буданов

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны заявил, что поставки Северной Кореей снарядов стране-агрессору РФ являются критической проблемой для Украины. Также враг получает от нее баллистические ракеты.

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Сейчас КНДР с большим отрывом лидирует в перечне поставщиков России вооружения. Об этом Буданов сказал на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES), передает "Интерфакс-Украина".

"Как руководитель разведки, я могу прямо сказать: то, что они поставляют там баллистические ракеты, – это неприятно для нас, но это не те объемы, а вот что касается боеприпасов – это критически для нас", – заявил он.

По словам Буданова, "с этим пока мы не можем ничего сделать".

В перечне стран, оказывающих наибольшую военную поддержку России, глава военной разведки на первое место поставил именно Северную Корею. "Потом долго никого нет, а потом все остальные", отметил он, поскольку объемы поставок несравнимы.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-министр обороны РФ, а ныне секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу прилетел в КНДР. Там он встретился с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном, чтобы обсудить усиление "сотрудничества по защите взаимных интересов безопасности". По итогам встречи Ким Чен Ын пообещал, что КНДР будет оказывать "всестороннюю поддержку РФ".

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