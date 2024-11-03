'Уровень неплохой': израильский эксперт оценил подготовку солдат КНДР

Базовый уровень подготовки военнослужащих Северной Кореи, которые пополнили ряды российской оккупационной армии, может быть достаточно неплохим по сравнению со средним уровнем подготовки военных РФ. Группировка сил КНДР численностью порядка 10 тысяч человек может быть эффективна в случае ее применения на отдельно взятом участке фронта.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал израильский военный обозреватель Давид Шарп. "Если эти 10 тысяч задействуют более-менее единовременно, то это довольно много, если по чуть-чуть, то это мало", – заметил он.

Шарп подчеркнул, что в настоящее время информация о группировке КНДР остается закрытой. В частности, неизвестно, какая ее численность и какие задачи перед ней ставятся.

Вместе с тем эксперт предположил, каким может быть уровень подготовки северокорейских военных. "Я предположу, что их базисный уровень подготовки неплох по сравнению со среднероссийским, потому что туда должны были послать людей, которых к чему-то подготовили, а не просто "пушечное мясо".

"С другой стороны, у них может не быть мотивации. А может быть, мотивация есть, они идеологически накачаны. У них нет боевого опыта. Вероятно, их готовили к другим вещам", – добавил Шарп.

По его словам, наиболее эффективной группировка численностью 10 тысяч человек может быть "на определенных локальных участках фронта".

"Этого мало по сравнению со всей российской группировкой, но этим не стоит пренебрегать", – подытожил он.

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Как писал OBOZ.UA, по информации госсекретаря США Энтони Блинкена, в Курской области России находятся 8 тысяч солдат КНДР, где они проходят обучение базовым пехотным навыкам, использованию артиллерии и БПЛА. По его словам, всего в РФ находится порядка 10 тысяч северокорейских военных.