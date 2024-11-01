Их обучают базовым пехотным операциям: в США назвали новое количество военных КНДР в Курской области

Соединенные Штаты Америки получили информацию о том, что Россия уже перебросила в Курскую область около 8 тысяч военных из Северное Кореи. Они пока не участвовали в боях против Сил обороны Украины, но это может произойти уже в ближайшее время.

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На заседании Совета безопасности ООН в четверг, 31 октября заместитель посла США в ООН Роберт Вуд сказал, что есть данные о том, что "прямо сейчас" в Курской области РФ находятся 8 тысяч северокорейских военнослужащих, передает "Голос Америки". Он задал вопрос представителю РФ Василию Небензе, продолжит ли Москва отрицать присутствие военных КНДР около границы с Украиной.

Россиянин не ответил на этот вопрос.

В то же время государственный секретарь Штатов Энтони Блинкен на брифинге 31 октября также отметил, что на Курщине находятся 8 тысяч солдат из Северной Кореи, там их обучают базовым пехотным операциям, а также использованию артиллерии и беспилотников. Всего в России, по его словам, около 10 тысяч солдат КНДР.

Это свидетельствует о намерении "задействовать эти силы в операциях на фронте", сказал Блинкен.

"Мы еще не видели, чтобы эти войска разворачивались в боевых действиях против украинских сил, но мы ожидаем, что это произойдет в ближайшие дни", – добавил госсекретарь Штатов.

Ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что в ноябре 2024 года военнослужащие из КНДР начнут принимать участие в боевых действиях против ВСУ. Контингент численностью до 12 тысяч солдат КНДР сейчас проходит подготовку на пяти полигонах Восточного военного округа РФ.

В то же время в Пентагоне ранее сообщили, что Северная Корея отправила около 10 тысяч солдат для тренировок в России. Президент Украины Владимир Зеленский 29 октября сказал, что не менее 3 тысяч солдат из КНДР уже действуют на территории РФ и Украины. По данным украинской разведки, заявил Зеленский, вскоре у России будет более 12 тысяч северокорейских военнослужащих.

Разведка Южной Кореи установила, что из КНДР в Россию прибыли 12 тысяч военных. Среди них – и подразделения сил специальных операций. А руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что 11 тысяч пехотинцев КНДР учатся на востоке России, чтобы воевать против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, США обратились к Китаю с просьбой не допустить участия северокорейских солдат в войне в Украине. Вашингтон хочет воспользоваться влиянием Пекина на КНДР, чтобы надавить Пхеньян и заставить вернуть своих военных из РФ.

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