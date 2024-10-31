'Носят российскую форму': Кремль задействует солдат из КНДР против Сил обороны уже в ноябре, – Кислица

В ноябре 2024 года военнослужащие из КНДР начнут принимать непосредственное участие в боевых действиях против ВСУ. Контингент численностью до 12 тысяч солдат КНДР сейчас проходит подготовку на пяти полигонах Восточного военного округа РФ.

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Среди них — не менее 500 офицеров, включая трех генералов из Генштаба "Корейской народной армии". Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН.

Впоследствии оккупанты планируют сформировать из этого контингента не менее пяти частей по 2000-3000 военнослужащих в каждой, что эквивалентно мотострелковому полку. Солдатам КНДР издадут российскую форму, стрелковое оружие и документы.

По словам Кислицы, для утаивания присутствия северокорейских военных планируют интегрировать в российские подразделения, укомплектованные представителями национальных меньшинств азиатской части России, например, в "Специальный бурятский батальон" 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ.

Согласно имеющейся информации, с 23 по 28 октября из Восточного военного округа к российско-украинской границе было направлено по меньшей мере семь самолетов, на борту которых находились военнослужащие общей численностью до 2100 человек.

"Ожидается, что численность военнослужащих КНДР, которые будут переброшены из Приморского края России до конца октября 2024 года, может достигнуть 4500 человек. Также ожидается, что в ноябре 2024 года военнослужащие КНДР начнут непосредственно участвовать в боевых действиях против украинских сил обороны", – заявил Кислица.

Также он сообщил, что 26 октября в западную часть Курской области России прибыли 400 северокорейских военнослужащих. Кроме того, сейчас проводятся подготовительные работы по размещению дополнительных сил из КНДР в этом районе.

"Вышеуказанные подразделения КНДР, скорее всего, будут действовать в зоне ответственности 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады. По имеющимся у нас данным, с 20 октября в зоне ответственности этой бригады ведет разведку оперативная группа из 40 военнослужащих КНДР", – сообщил постоянный представитель.

Кислица подчеркнул, что привлечение военных КНДР к агрессивной войне России против Украины является "крайне тревожным сигналом для всего мира".

"Это опасное развитие событий за последний период войны с точки зрения ее глобальных последствий. Создание оперативной совместимости армий России и КНДР является угрозой для Европы, Корейского полуострова, ее соседей и за его пределами", – заявил он.

Дипломат отметил, что режим Пхеньяна не просто отправляет своих солдат в Россию, а стремится реализовать свои интересы и долгосрочные планы. Ведь военнослужащие КНДР, особенно офицеры, которые останутся живы после российско-украинской войны, вернутся в свой регион с уникальным опытом ведения современных боевых действий.

Ранее сообщалось, что военные КНДР, которых отправили на войну в Украину, уже направлены "на линию фронта". Их возглавляет заместитель начальника генштаба армии Северной Кореи Ким Эн Бок.

Напомним, Южная Корея на экстренном заседании Североатлантического совета уже предоставила основные факты военного сотрудничества между РФ и КНДР представителям НАТО. По результатам встречи генсек Альянса Марк Рютте отметил, что войска КНДР уже в Курской области.

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