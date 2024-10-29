"Они уже на нашей территории": Зеленский сообщил данные разведки о количестве войск КНДР в войне с Украиной

Президент Владимир Зеленский заявил, что государство-агрессор Россия уже использует войска КНДР на украинской территории. По его словам, не менее 3 тысяч солдат из Северной Кореи уже действуют на территории РФ и Украины.

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Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции с участниками четвертого саммита Украина – Северная Европа в Рейкьявике в понедельник, 28 октября. По данным украинской разведки, заявил Зеленский, вскоре у России будет более 12 тысяч северокорейских военнослужащих.

"Северокорейские солдаты и офицеры уже на территории России, их уже используют и на нашей территории. Три тысячи северокорейских военнослужащих. Мы считаем, что информация от нашей разведки правдива, и вскоре они будут иметь 12 тысяч. Это должно произойти довольно скоро", – сказал он.

Кроме того, Пхеньян предоставляет Москве военную помощь, в том числе артиллерийские снаряды и ракеты. По словам президента, речь идет о 3,5 миллионах боеприпасов.

"У нас есть обломки этих ракет для тех партнеров, которые в это не верили", – заявил Зеленский.

Он также напомнил, что в военной сфере с Россией еще сотрудничают Иран и Китай. Тегеран передает ударные БПЛА и даже лицензировал для России производство "Шахедов". Кроме того, страны ведут переговоры о передаче российским оккупантам ракет.

"Они ведут углубленный диалог о ракетах, которые Иран может предоставить России. Дальше Китай. Думаю, что это достаточно большая проблема, потому что они нас не поддерживают. Думаю, что они работают с Россией… Они идут глубже и глубже по этому пути, – подчеркнул Зеленский.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте накануне подтвердил, что военные подразделения из Северной Кореи развернуты в Курской области РФ. Он назвал это "серьезным шагом, подчеркивающим длительное участие КНДР в поддержке России в ее военных действиях".

В Financial Times ранее также писали, что северокорейские войска могут быть направлены в Курскую область Российской Федерации. Там предполагают, что Путин делает ставку на то, что силы КНДР отобьют часть региона, ныне контролируемую ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Пентагоне заявили, что для Украины не будет никаких новых ограничений на использование западного вооружения, если солдаты КНДР будут участвовать в боевых действиях.

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