Ограничений использования оружия не будет: в США отреагировали на информацию о возможном вступлении в войну военных КНДР

В Министерстве обороны США сделали новое заявление на фоне отправки войск Северной Кореи в Россию. Там отметили, что для Украины не будет никаких новых ограничений на использование западного вооружения, если солдаты КНДР будут принимать участие в боевых действиях.

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Представитель Пентагона Сабрина Сингх в понедельник, 28 октября, сказала, что 10 тысяч северокорейских военных были развернуты на востоке РФ для подготовки. Ее слова цитирует Reuters.

Она не подтвердила, что солдаты КНДР уже находятся в Курской области РФ, но предположила, что, "вероятно, они двигаются в том направлении".

"Часть этих солдат уже переместилась ближе к Украине, и мы все больше обеспокоены тем, что Россия намерена использовать этих солдат в боевых действиях или для поддержки боевых операций против украинских сил в Курской области РФ вблизи границы с Украиной", – заявила пресс-секретарь Пентагона.

Если Кремль бросит войска КНДР в бой, это будет означать "дальнейшую эскалацию и подчеркивать растущее отчаяние Путина, поскольку Россия понесла непомерные потери на поле боя", добавила Сингх.

На отправку войск КНДР в России отреагировал и президент США Джо Байден. По его словам, это очень опасно", их могут привлечь к войне против Украины.

"Это очень опасно, очень опасно", – заявил американский лидер.

Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что военные подразделения из Северной Кореи развернуты в Курской области РФ. Он назвал это "серьезным шагом, подчеркивающим длительное участие КНДР в поддержке России в ее военных действиях".

В Financial Times раньше также писали, что северокорейские войска могут направить в Курскую область Российской Федерации. Там предполагают, что Путин делает ставку на то, что силы КНДР отобьют часть региона, ныне контролируемую ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, кремлевский диктатор Владимир Путин косвенно подтвердил участие северокорейских военных в войне против Украины. Он не стал отрицать этого, а воспользовался привычным приемом, в очередной раз попытавшись перенести всю ответственность за эскалацию конфликта на западные страны.

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