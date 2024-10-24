Украина может столкнуться с проблемами: в Financial Times рассказали, как Путин планирует использовать солдат из КНДР

Северокорейские войска, находящиеся в России, могут направить в Курскую область, где с августа продолжается операция Вооруженных сил Украины. Российский диктатор Владимир Путин делает ставку на то, что силы КНДР отобьют часть региона, которую ныне контролируют ВСУ.

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Об этом пишет издание Financial Times. И хотя западные аналитики убеждены, что эти войска слишком малы, чтобы переломить ход войны, они могут добавить проблем Украине.

"Замаскированные под бурят и якутов (этнические меньшинства из Сибири, составляющие непропорциональную долю сил РФ. – Ред.), северокорейские войска являются частью 12 000 сил, направленных на помощь России отвоевать Курскую область. Этот контингент знаменует собой первое развертывание иностранной армии в войне после того, как российский диктатор Путин отдал указ о полномасштабном вторжении в Украину в 2022 году", – говорится в публикации.

Там напомнили, что Пхеньян ранее снабжал Москву артиллерийскими боеприпасами и другим оружием, например баллистическими ракетами KN-23 с северокорейскими офицерами-инструкторами, сопровождавшими использование ракет на поле боя.

Считается, что силы КНДР слишком малы, чтобы переломить ход войны. И России придется удвоить свой 50-тысячный контингент в Курской области, чтобы попытаться вытеснить оттуда ВСУ и провести новую волну мобилизации, а также преуспеть вдоль линии украинского фронта.

Однако именно способность Северной Кореи помочь компенсировать численность российской армии может привести к дополнительным проблемам для Украины.

"У них может быть достаточно хорошая сплоченность. Они могут иметь большую мотивированность. Они могли бы работать в таком масштабе, какого россияне пытаются добиться. У них достаточно низкая планка, что лучше того, что есть у россиян на данный момент", – поделился мнением Джек Уотлинг, старший научный сотрудник сухопутной войны Королевского института объединенных сил.

Северокорейское подкрепление приходит на фоне признаков того, что Россия пытается пополнить свои силы в условиях больших потерь войск в Украине. Также офицеры ВС РФ, вероятно, будут иметь проблемы в вопросах командования и контроля над силами КНДР. Однако специалисты считают, что модель управления ими россияне могут почерпать из своих многочисленных "спецопераций", например, в Сирии.

Кроме того, по данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, в Россию отправляются войска из одиннадцатой армии КНДР – элитного подразделения, известного как "Штурмовой корпус".

"Это не обычные северокорейские солдаты, большинство из которых никогда не проходили должной боевой подготовки. Это хорошо оснащенная, хорошо обученная мобильная легкая пехота", – сказал Го Мэн Хюн, старший научный сотрудник, связанный с государством Института стратегии национальной безопасности в Сеуле.

Специалисты добавляют, что северокорейские войска прибудут на фронт именно тогда, когда армия РФ частично оттеснила украинские силы под Курском. Отмечается, что цель Кремль состоит в том, чтобы заставить ВСУ попасть там в положение, когда удерживать ширину фронта было бы невозможно, а потом давить на них в нескольких точках вдоль линии столкновения.

Как сообщал OBOZ.UA, глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее заявил, что первые северокорейские военные прибудут на Курщину где-то 23 октября. Он тоже значил, что эти силы должны помочь россиянам противодействовать ВСУ.

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что у Пентагона есть доказательства присутствия военных из КНДР на территории России. Хотя пока там не знают, какую исенно роль выполняют северокорейские солдаты в рядах ВС РФ.

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