'Ждем первые подразделения завтра': Буданов рассказал о переброске военных КНДР на Курщину

Ожидается, что первые северокорейские военные прибудут в Курскую область уже в среду, 23 октября. Они будут помогать россиянам противодействовать Силам обороны Украины.

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Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию The War Zone. По его словам, пока неизвестно, какое количество военных КНДР прибудет в Курщину.

"Ждем первые подразделения завтра на Курском направлении. Пока непонятно, сколько их и как они будут оснащены. Увидим через несколько дней", – сказал глава ГУР.

Эта информация появилась в то время как Южная Корея рассматривает возможность направления своих советников и наступательного вооружения в Украину в ответ на развертывание Пхеньяном в России более 12 000 солдат, включая элитные подразделения специальных операций.

Издание отмечает, что у Сеула есть ряд систем оборонного вооружения, которые он мог бы предоставить Киеву, "включая зенитно-ракетную систему средней дальности Cheongung-II, которая могла бы помочь Украине усилить ее противовоздушную оборону".

Эта система также известна как M-SAM, или ракета "земля-воздух" средней дальности, уже развернутая в Южной Корее и оптимизированная для уничтожения угроз баллистических ракет низшего уровня.

Кроме этого, Южная Корея как производитель также может поставлять наступательное оружие, например артиллерийские снаряды, гаубицы, танки и реактивные системы залпового огня.

Присутствие северокорейских войск в России "повышает вероятность того, что Южная Корея может решить напрямую поставлять артиллерийские снаряды в Украину в зависимости от уровня военного сотрудничества между РФ и Северной Кореей", отмечает издание.

Как сообщал OBOZ.UA:

21 октября в сети появилась информация о том, что враг якобы вывесил флаг КНДР возле недавно оккупированного украинского поселка Цукурино на Покровском направлении. Руководитель ЦПИ Андрей Коваленко заявил, что история об этом флаге является исключительно элементом информационных операций.

На прошлой неделе разведка Южной Кореи установила, что из КНДР в Россию прибыли 12 тысяч военных. Среди них – и подразделения сил специальных операций.

Ранее глава МО Южной Кореи Ким Эн Хен подтвердил, что КНДР может направить военнослужащих своих регулярных вооруженных сил в Украину для поддержки государства-агрессора РФ.

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