США попросили Китай не допустить участия военных КНДР в войне в Украине – NYT

США обратились к Китаю с просьбой не допустить участия северокорейских солдат в войне в Украине. Соединенные Штаты хотят воспользоваться влиянием Поднебесной на Северную Корею, чтобы надавить Пхеньян и заставить вернуть своих военных из РФ.

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Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на информацию американских высокопоставленных должностных лиц. По словам одного из источников издания, Госдепартамент поднял вопрос о северокорейских войсках на этой неделе, а последний разговор состоялся во вторник, 29 октября.

В тот день заместитель государственного секретаря Курт Кэмпбелл, ведущий специалист по Азии в Госдепартаменте Дэниел Критенбринк и помощник госсекретаря Джеймс О'Брайен несколько часов разговаривали с китайскими дипломатами в доме посла Се Фена в Вашингтоне.

По данным издания, в тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком усилия Китая в Северной Корее.

Джейк Салливан, советник президента Байдена по национальной безопасности, призвал другие страны так же обратиться в Пекин, передать беспокойство из-за отправления войск КНДР в Россию и подчеркнуть возможные последствия. Об этом рассказал второй чиновник США, однако он отказался сообщить больше подробностей.

Как отметило издание, правительство США считает, что Китай обеспокоен быстро укрепляющимся партнерством в сфере безопасности между РФ и КНДР. Поднебесная является древним союзником Северной Кореи и ее мощнейшим экономическим и военным партнером, но сотрудничество Москвы и Пхеньяна означает, что Пекину приходится все больше делиться влиянием на Пхеньян с Москвой.

А вмешательство Северной Кореи в войну в Украине еще больше вовлекает Европу в вопросы безопасности Восточной Азии, чего Китай не хочет.

Поэтому США надеются, что Китай, по крайней мере, попытается заставить Ким Чен Ина прекратить отправку своих войск в Россию.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский упрекнул партнеров в отсутствии реакции на участие КНДР в войне с Украиной. По его словам, Путин испытывает реакцию Запада на свои действия, и если она будет такой, как во время захвата Крыма, агрессор пойдет дальше, увеличивая северокорейский контингент.

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